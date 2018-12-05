 Німецькомовна література в українському перекладі: Еріх Марія Ремарк. ″На Західному фронті без змін″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 09.12.2018

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Культура й стиль життя

Німецькомовна література в українському перекладі: Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін".

Письменник Еріх Марія Ремарк

Еріх Марія Ремарк прибуває до Нью-Йорка, 1939 рік

Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано більш ніж 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? Книга Ремарка - портрет покоління, яке зі шкільної лави рушало на фронт, сповнене ейфорії, та гинуло в жахливій воєнній машинерії.

Початок ХХ століття був сповнений великих змін і непевності. Технічний прогрес зумовлював ритм життя: фабрики, авто, наукові відкриття… У патріархальному суспільстві з'явилися перші тріщини: жінки протестували проти звичного розподілу ролей і гучно вимагали більше прав.

Старе добігало кінця, а нове стрімко насувалося на людей і вимагало надто багато, передусім від чоловіків. Війна, сподівався дехто, може стати "очисною силою" й затримати зміни. Такі чоловіки з захватом сприйняли звістку про початок війни влітку 1914 року і щиро вірили, що на Різдво знову будуть удома. Але не так сталося, як гадалося.

"Впродовж десяти тижнів ми проходили військове навчання, і за цей час нас перевиховали дужче, ніж за десять років у школі. Нас переконували, що натертий до блиску ґудзик важливіший, ніж чотири томи творів Шопенгауера. Попервах здивовані, далі пригнічені й урешті збайдужілі, ми зрозуміли, що тут вирішальне значення має не душа, а щітка для взуття, не думка, а дисципліна, не воля, а муштра".

Будні в окопах

Бійня в окопах, ніч під градом мін, нудьга поміж атаками - усе це на власній шкурі переживає молодий солдат, оповідач від першої особи. Зрештою школяр із тонкою душею перетворюється на зачерствілу напівістоту.

"…якийсь єфрейтор повзе два кілометри на руках і тягне за собою перебиті ноги; інший іде на перев'язувальний пункт, притискаючи до себе свої кишки, а вони однаково вивалюються; ми бачимо людей без рота, без нижньої щелепи, без обличчя; знаходимо чоловіка, що дві години затискав зубами артерію в себе на руці, аби не зійти кров'ю; сходить сонце, спадає ніч, снаряди свистять, життя кінчається".

Брехня заради слави

Хоча Ремарк дуже жорстко змалював війну, сам він воював недовго. У 1916 році його, ще юнака, призвали до війська. Невдовзі хлопця поранили. Він потрапив до шпиталю, вислухав чимало фронтових історій від тяжко поранених солдатів, ретельно все записав і пізніше створив роман, який зажив усесвітньої слави.

Аби привернути увагу до книжки, Ремарк розповідав, що пережив усе змальоване особисто. "На Західному фронті без змін" вийшов друком у 1929 році й дуже швидко став одним з найуспішніших романів німецької літератури. Критики в усьому світі вихваляли твір як "пацифістське обвинувачення проти війни". Невдовзі після публікації книжку екранізували в Голлівуді.

Берлін, 1930 рік, прем'єра кінофільму за романом Еріха Марії Ремарка На Західному фронті без змін

Берлін, грудень 1930 року, прем'єра фільму за романом "На Західному фронті без змін". Поліція не дозволила націонал-соціалістам зірвати кінопоказ.

Спалені й заборонені

Натомість праві кола в Німеччині вбачали в романі осквернення пам'яті німецьких солдатів. Після того, як у 1933 році до влади прийшли націонал-соціалісти, книжку Ремарка публічно спалили й заборонили. Сам автор емігрував до Швейцарії.

Ремарк до смерті плекав імідж пацифіста й жив зі своєї ранньої слави. Однак він більше не міг на неї спиратися. Минуло багато років, перш ніж він зізнався, що завжди був аполітичною людиною.

Український переклад роману "На Західному фронті без змін" вийшов 2018 року у видавництві "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).

Еріх Марія Ремарк народився в 1898 році в німецькому місті Оснабрюк у родині мігрантів з Франції. У часи націонал-соціалізмувін потрапив в опалу. Твори Ремарка жбурляли у вогонь під час масового спалення книжок. У 1933 році письменник виїхав до Швейцарії, з 1939 року мешкав у США, а після Другої світової війни поперемінно жив у США та Швейцарії. Ремарк помер у 1970 році в Локарно.

  • ілюстрація Петера Айкмайера Туман

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Книга, що не старішає

    Виставка в музеї "Будинок Будденброків" у Любеку знайомить з графічним романом "На Західному фронті без змін" Петера Айкмаєра (Peter Eickmeyer) і Габі фон Борстель (Gabi von Borstel) 2014 року, створеним на основі однойменної книги Ремарка. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Туман".

  • На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра Протигаз.

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Графічний переказ

    В антивоєнному романі Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" його герой Пауль Боймер розповідає про жахи Першої світової війни. Виставка у музеї "Дім Будденброків" у Любеку присвячена графічному "переказу" роману. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Протигаз".

  • Газова атака під час Першої світової війни

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Отруйний туман

    На цій документальній фотографії видно, як поле битви вкрито хмарами отруйного газу. Оригінальні знімки, зроблені під час Першої світової війни, ми публікуємо поруч з ілюстраціями Петера Айкмаєра: ще один ракурс, ще одна мить війни, яка закінчилась сто років тому, у 1918 році.

  • Протигази різних країн

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Протигази різних країн

    На цій фотографії солдати, які вишукувались в ряд, демонструють армійські протигази різних країн. Крайній зліва солдат одягнув протигаз американського зразка, за ним - британський, французький, німецький.

  • Малюнок з графічного роману “На Західному фронті без змін”

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Дзеркало війни

    Що бачить солдат? Цей малюнок з графічного роману "На Західному фронті без змін" відображає страхи його героя, написані у його очах. Війна - не місце для романтики, про яку натхненно говорили наставники своїм німецьким гімназистам, що готувалися йти на фронт. Війна - це жах, бруд, горе і смерть.

  • Перша світова війна - німецькі солдати здаються в полон британцям

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Кінець війни

    Що відчуває солдат, який здається в полон, що в нього на думці? На цій фотографії, яка була зроблена у Західній Фландрії у 1917 році, німецькі солдати здаються в полон британцям.

  • Ілюстрація Макове поле

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    На полях Фландрії

    Ілюстрація "Макове поле" випромінює умиротворення та спокій. Але самотній солдат у полі знає: тут полягли його товариші, тут вирувала страшна війна.

  • Бруствери Першої світової війни у Бельгії

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Маки на крові

    Кажуть, що маки ростуть особливо гарними там, де пролилась кров. Так виглядають бруствери Першої світової війни, які збереглись до нашого часу. Фотографія зроблена у Діксмейде в Бельгії.

  • Виставка “На Західному фронті без змін”

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Повернення додому

    Повернутись до рідного міста не означає повернутись у колишнє життя. Насправді, звикнути до мирного життя після довгих місяців на війні непросто. А забути пережите неможливо. Про це йдеться в іншому романі Ремарка - "Три товариші".

  • Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Спалений роман

    Роман "На Західному фронті без змін" (точніше, уривки з нього) вперше був опублікований у 1928 році в газеті Vossische Zeitung. У 1929 році роман був виданий окремою книгою і став сенсацією. Коли до влади прийшли націонал-соціалісти, Ремарку довелось покинути країну, а роман нацисти спалили разом з іншими забороненими в "третьому рейху" книгами. На фото Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році.

    Автор: Ольга Солонар


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Своєрідний графічний переказ відомого роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" представлений наразі у німецькому місті Любеку.

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