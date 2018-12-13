 Німецькомовна література в українському перекладі: Дженні Ерпенбек. ″Прокляття дому″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 14.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Німецькомовна література в українському перекладі: Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому".

Дженні Ерпенбек, Jenny Erpenbeck

Письменниця Дженні Ерпенбек

У літньому будинку біля озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини.

На перший погляд усе виглядає доволі банально: історії про людей, які покидають занепалі міста заради життя в нібито неушкодженому й передбачуваному світі. Але ніщо не лишається неушкодженим і передбачуваним у світі, який досліджує Дженні Ерпенбек у своєму романі "Прокляття дому".

Письменниця реконструює історію одного літнього будинку на одному з бранденбурзьких озер, за годину їзди на південний схід від Берліна, із точки зору його мешканців, прислуги й гостей. Один дім, три родини, п'ять поколінь. Шалене німецьке століття від Веймарської республіки до років після возз'єднання вмістилося на двох сотнях сторінок.

Ось архітектор із Берліна, який на березі озера будує для молодої дружини оселю під солом'яною стріхою. Ось сусід-єврей, який тікає від нацистів і за безцінь продає архітектору свою земельну ділянку. Війна і занепад. У домі оселяється письменниця. Вона повернулася з Росії, щоб допомогти розбудовувати НДР. Жінка щиро вірить в утопію соціалістичної Німеччини.

"Я в-д-о-м-а. Ні, вона та її чоловік не повернулися до Німеччини, вони просто хотіли повернути у свої думки цю країну, що цілком випадково була країною їхньої рідної мови. Вони хотіли вибратися нарешті з-під німецьких руїн і впертися ногами в землю, яка б не була більше облудною".

Театральна вистава за романом Дженні Ерпенбек Прокляття дому

У 2010 році в театрі німецького міста Гера презентували виставу за романом "Прокляття дому"

Мешканці дому біля озера з'являються і зникають, мов великі ідеології того часу. Єдина константа в цьому світі - садівник. Він просто завжди там. Робить те, що має робити садівник, мовчазний і безумовний, мов природа.

Наприкінці дім мають знести (згідно з чинними законодавчими нормами). "І поки на цьому самому місці спорудять наступний дім, краєвид на короткий час знову стає самим собою". Серед тисячолітнього краю з лісу й води може розпочатися новий цикл.

"Прокляття дому" - роман про пошуки та втрату батьківщини. Про інерцію природи. Глибоке історичне занурення, втілене в прямолінійній, майже сухій науковій мові. Книгу справедливо занесли до категорії "роман століття".

Погляд у минуле і зникнення - провідні ідеї творчості Дженні Ерпенбек незалежно від теми: чи то йдеться про спогади дитинства ("Стара дитина", "Словник"), чи то про оду прощанню ("Речі, які зникають"). У романі "Іти, йшов, пішов", надрукованому в 2015 році, письменниця висвітлила актуальну драму біженців.

Український переклад роману "Прокляття дому" вийшов 2016 року у видавництві "Книги-XXI". 

Дженні Ерпенбек народилася в 1967 році у Східному Берліні. За освітою вона палітурниця і режисерка театру. Ерпенбек дебютувала в 1999 році з оповіданням "Історія старої дитини". Письменниця здобула чимало літературних премій (імені Йозефа Брайтбаха, імені Томаса Манна, Independent Foreign Fiction Prize та ін.). Книжки Ерпенбек перекладені майже двома десятками мов.

DW.COM

Німецькомовна література в українському перекладі: Томас Манн. "Будденброки"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Томас Манн. "Будденброки". (07.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Герман Гессе. "Деміан". (08.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін". (09.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан". (10.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Патрік Зюскінд. "Парфуми"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Патрік Зюскінд. "Парфуми. Історія одного вбивці". (11.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Бернгард Шлінк. "Читець"

Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. (12.12.2018)  

Німецькомовна література в українському перекладі: Корнелія Функе. "Чорнильне серце"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Корнелія Функе. "Чорнильне серце". (13.12.2018)  

Реклама

Відео

Мішель Обама про те, хто платить у Білому домі (15.11.2018)

- Ви і за туалетний папір самі платили? - Так, самі платили за туалетний папір, за своїх гостей, за їжу, яку вони їли. Там рахунок виставляють за кожен горішок. 

Поліетиленові пакети здаються: у Києві відкрили пункти прийому (31.10.2018)

З 1 листопада поліетиленові пакети можна здати в одному з понад 100 пунктів прийому вторсировини в Києві. Найближчий пункт можна знайти на спеціальній карті. Дивіться, як це працює і чому не варто викидати поліетиленові пакети. 

Фотогалерея

Світлофор з Карлом Марксом у Трирі

Сім найдивніших світлофорів з усього світу

Світлофорові виповнюється 150 років. DW зібрала найцікавіші зі світлофорів від Німеччини до Австралії.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  