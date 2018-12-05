 Німецькомовна література в українському перекладі: Герман Гессе. ″Деміан. Історія юності Еміля Сінклера″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.12.2018

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Культура й стиль життя

Німецькомовна література в українському перекладі: Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"

Вашій увазі представляємо німецькомовні романи та оповідання, котрі існують також в українському перекладі. Щодня ми розповідаємо про один з творів. Сьогодні: Герман Гессе. "Деміан".

Hermann Hesse, письменник Герман Гессе в молодості

Молодий Герман Гессе

На перший погляд, роман "Деміан" - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління.

Ісаак фон Сінклер (Isaac von Sinclair) народився в 1775 році, майже за століття до народження Германа Гессе (Hermann Hesse). Сінклер, німецький дипломат і письменник, був близьким другом Фрідріха Гельдерліна (Friedrich Hölderlin) - поета-ідеаліста, який присвятив своє життя і творчість коханню та стражданням. Гельдерлін закінчив свої дні з потьмареним розумом у вежі університетського міста Тюбінген понад річкою Некар.

Світло, темрява і внутрішній конфлікт

Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував твір "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера". Письменник обрав цей псевдонім невипадково. Він дуже шанував Гельдерліна. Дружба й пошуки нової життєвої філософії були важливими для Гельдерліна та його друга Сінклера. Ці теми відіграють головну роль у романі.

Еміль Сінклер - головний герой та оповідач твору - зростає в маленькому місті, де життя жорстко регулюється моральними та релігійними догмами. Деякі літературознавці вбачають у цих описах рідне місто письменника - Кальв. Це - "світлий", упорядкований, захищений бік життя Еміля.

Існує й "темний" бік життя, який вабить юнака. Це світ слуг, вуличних хлопчаків, маленьких злодіїв і злочинців. Сінклер заплутується в проблемах і брехні. Тільки його новий однокласник Макс Деміан допомагає хлопцю знайти вихід із душевної плутанини.

Акварель Германа Гессе, 1919 рік

"Рожевий дім і вежі". Акварель Германа Гессе, 1919 рік. Мрія письменника?

Пошуки сенсу життя

Гессе змалював пошуки сенсу життя молодої людини. Еміль Сінклер просувається навпомацки, а його шлях, далебі, не завжди прямий чи заздалегідь окреслений.

"Я бездумно жив у якійсь нищівній вакханалії, і поки товариші вважали мене лідером і гарячою головою, збіса молодцюватим і веселим парубком, глибоко всередині мене тріпотіла боязка душа".

У моральних пошуках Сінклеру знову й знову допомагає його друг Деміан. Друзям ідеться про пошуки філософії, яка не лише розрізняє добро й зло за заздалегідь визначеними критеріями, а й містить у собі те, що на межі добра та зла.

"Думаю, музика так подобається мені тому, що в ній мало моралі. Усе інше моральне, а я шукаю щось, що таким не є. Просто я завжди страждав від морального".

Поетичний психоаналіз

Ще одна важлива людина, яку зустрічає юний Еміль, - мати Деміана, Єва. Він захоплюється нею не лише як духовною наставницею, а й як жінкою. Однак Еміль не втілює цю пристрасть у житті, тому що "пані Єва" для нього - радше "символ його внутрішнього світу".

Carl Gustav Jung, Карл Густав Юнг

Психологі і психіатр Карл Густав Юнг, 1953 рік

Духовні пошуки парубка перериває початок Першої світової війни. Сінклера тяжко ранить вибух гранати. У момент вибуху він переживає щось на кшталт переродження. У шпиталі юнак випадково зустрічає смертельно пораненого Деміана. Тепер він може попрощатися з другом. Сінклер нарешті знайшов шлях до самого себе.

Гессе творив "Деміана" під враженнями від Першої світової війни. Роман - результат його захоплення психоаналізом за методикою Карла Густава Юнга. Під час роботи над текстом письменник вирішив пройти терапію в одного зі послідовників Юнга. Літературознавці вбачають у романі "поетичну інкарнацію" глибинної психології Юнга, тобто терапію проти відриву від звичного середовища через особисті причини та історичні обставини.

Орієнтир для нового молодіжного руху

Таким чином Еміль Сінклер, нібито нікому невідомий автор, вказав читачам і читачкам на вихід із-під диктату війни. Роман Гессе просто-таки електризував публіку. Тільки уявіть, скільки молодих чоловіків у ті часи поверталися з окопів цілковито розгубленими і прагнули знайти нові орієнтири, щоб розрізняти добро і зло. Еміль Сінклер став зразком для молодих людей, які пройшли війну, але тільки-но починали шукати самих себе.

Томас Манн вважав, що цей твір "влучив у нерв часу", і порівнював "Деміана" зі "Стражданнями молодого Вертера" Ґете.

Критика й популярність

Герман Гессе під псевдонімом Еміль Сінклер критикував у своїх текстах війну. У 1920 році псевдонім викрили. Письменник відверто розповів про задум роману: "У наш час молоді доводиться важко. Всюди людей намагаються зробити однаковими і якомога більше обмежити їхні особистості. Душа справедливо захищається від цього. Звідси й походять переживання, змальовані в "Деміані"".

Герман Гессе став лауреатом Нобелівської премії з літератури в 1946 році

У 1946 році Герману Гессе присудили Нобелівську премію з літератури

Націонал-соціалісти заборонили тексти Гессе. Але й після Другої світової війни його книжки майже не знаходили визнання в Німеччині. "Безглуздо-чутливі, близькі до сентиментальних", - відгукувався про них поет Ґотфрид Бенн (Gottfried Benn).

Натомість серед американської молоді 1960-х років книжки Гессе були популярними. Романи "Степовий вовк", "Сіддхартха" та "Деміан" стали міжнародними бестселерами, а Гессе - всесвітньо відомим письменником. Нині "Деміан" - класика німецької літератури. Питання, яких торкається роман, залишаються надзвичайно актуальними в часи занепаду цінностей і загострення криз.

Український переклад "Деміана" надрукувало у 2017 році видавництво "Фоліо". 

Герман Гессе народився в 1877 році в місті Кальв. У 1946-му письменнику, який критикував війну і зазнавав утисків у часи націонал-соціалізму, присудили Нобелівську премію з літератури. У 1955 році Гессе отримав Премію миру німецьких книготорговців.

Письменник помер у 1962 році в Монтаньйолі (Швейцарія).

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    Автор: Вікторія Прихід


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