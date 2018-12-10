Німецькомовна література в українському перекладі: Бернгард Шлінк. "Читець"

Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором.

Їхні стосунки тривають лише одне літо й починаються з… нападу нудоти. Гімназисту Міхаелю Берґу стає зле перед домом кондукторки трамваю Ганни Шміц. Події розгортаються після Другої світової війни.

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Посеред дуже консервативної Німеччини часів Конрада Аденауера 15-річний юнак і мовчазна жінка, старша від нього на 21 рік, стають коханцями. Вони таємно зустрічаються в її помешканні, разом приймають ванну і любляться. Їх поєднує ще один ритуал: Міхаель щоразу читає Ганні вголос.

"Вона була пильною слухачкою. Її сміх, зневажливе сопіння й обурені чи схвальні вигуки не залишали жодних сумнівів у тому, що вона захоплено стежила за сюжетом".

Ніжна історія кохання обривається зненацька. Ганна зникає. Минають роки. Одного дня студент-юрист Міхаель випадково помічає Ганну в залі суду. Її обвинувачують у масовому вбивстві сотень єврейських жінок. Невже колишня кохана виявиться холоднокровною нацистською вбивцею?

Кохана чи вбивця?

Автор повільно відкриває таємницю Ганни. Вона неписьменна. Саме тому жінка так хотіла, щоб їй читали вголос. Вона вирішує відбути максимальний термін ув'язнення, аби тільки не розповідати свій найбільший секрет.

"Чому? Чому, коли ми озираємося на те, що було гарним, то виявляємо, що воно приховувало огидну правду?"

Міхаель не пропускає жодного судового засідання. Він розпізнає слабкість Ганни, але мовчить. Пізніше, коли вона вже тривалий час відсиділа за ґратами, він знову починає читати їй уголос книжки - від Шніцлера до Чехова. Міхаель записує тексти на аудіокасетах і надсилає Ганні до в'язниці.

Тільки тепер вона поступово долає сором. Ганна навчається читанню й письму, а також починає обдумувати свою провину.

Геноцид постає як наслідок браку освіти? Герой Шлінка - Міхаель Берґ у старшому віці - від першої особи винувато розмірковує над цим.

"Культурна порнографія"

"Читець" Бернгарда Шлінка (Bernhard Schlink) став міжнародним бестселером. Роман перекладений 50 мовами, мільйони його примірників розійшлися світом. Книжку внесли до літературного канону, який діти вивчають у школі. Попри все це, деякі критики закидали автору "банальний просвітницький оптимізм" і "культурну порнографію". Вину німців уособлює неосвічена жінка, нацистська посіпака, з якої Шлінк намагається зробити приклад для наслідування, дорікали скептики.

Автор "Читця" Бернгард Шлінк - юрист за освітою. Головні теми багатьох його книжок - вина і каяття.

Та чи не в цьому й полягає сила роману? Автор унаочнює банальність зла, адже злочинцями були звичайні люди. З їхнього вигляду не розгледиш звірства, які вони чинили. Шлінк не пом'якшує вину Ганни її неписьменністю. Він демонструє, як помилки кожної окремої людини можуть призвести до катастрофи для всіх.

Український переклад роману "Читець" надрукувало у 2016 році видавництво "Фоліо".

Бернгард Шлінк народився в 1944 році в німецькому місті Білефельд. За освітою він юрист. Мешкає в Берліні та Нью-Йорку. Роман "Читець" вийшов друком у 1995 році, став бестселером і зробив автора всесвітньо відомим. У 2009-му книжку екранізував режисер Стівен Долдрі. Фільм "Читець" ("The Reader") здобув низку міжнародних призів.