Німецькомовна література в українському перекладі: Бенедикт Вельс. "На межі самотності"

​Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання.

"А потім настало восьме січня, неділя. Усі наступні роки я часто намагався переконати себе в тому, що в той день мав якесь неясне передчуття, але це, мабуть, нісенітниця. Ближче до вечора пролунав телефонний дзвінок. Коли тітка підняла слухавку, я одразу відчув, як змінилась атмосфера в кімнаті".

Так юний герой роману Жуль дізнається про автокатастрофу, в якій загинули його батьки. Лихо стається на початку роману.

Рани душі

Жуль не сам. У нього лишаються рідні брат і сестра: Марті та Ліз. Родичі дбають про трьох дітей. Але що діється в душі, в голові, із психікою дитини, яка зазнає такого страшного удару долі?

"Мої страхи нагадували тріщину, яка ширшала щодня. Я почав боятися темряви, смерті, вічності. Ці роздуми затьмарювали мій світ, і що частіше я в них поринав, то більше віддалявся від зазвичай веселих і безтурботних однокласників. Я був сам. Доки не зустрів Альву".

Юна Альва стає близькою подругою Жуля. Їм не йдеться про кохання й секс. Вони мають спільні інтереси, захоплюються музикою і книжками, розмовляють про життя, втрати, надії та прагнення.

Юний Бенедикт зростав і навчався в інтернатах, як і герой його роману Жуль

Легкий текст на важкі теми

Минають роки. Альва та Жуль зустрічатимуться з іншими, поки врешті-решт стануть парою. Саме їхні стосунки - ядро й душа цього роману, який оповідає про ціле життя: від юності до дорослого віку.

"Усе це - мовби сівба. Інтернат, школа, те, що сталося з моїми батьками. Усе це посіяне в мені, але я не можу бачити, що воно з мене робить. Тільки коли я подорослішаю, зійде врожай, і буде пізно".

Бенедикту Вельсу (Benedict Wells) було трохи за двадцять, коли він почав писати "На межі самотності" - свій четвертий роман. Письменник працював над ним сім років. У 2016-му книжка потрапила до книгарень. "На межі самотності" міг би називатися й "На межі юності". Це оповідь про втрату, смерть і хворобу, яка навдивовижу легко й цікаво читається.

Якийсь критик похвалив "На межі самотності" як "найкращий роман Джона Ірвінга, який написав не Джон Ірвінг". Справжнє прізвище Бенедикта Вельса (Benedict Wells) - фон Шірах (von Schirach). Письменник узяв псевдонім зокрема й через те, що йому сподобався Гомер Вельс - герой роману Ірвінга "Правила будинку сидру" ("The Cider House Rules"). Ще один американський письменник, якого мимоволі згадуєш, читаючи Вельса, - Пол Остер. Про його творчість нагадує одна зі сцен роману.

Однак найкраще у творчості Вельса те, що він не сліпо наслідує попередників. Молодий обдарований письменник має власний стиль, який бере за душу численних читачів і читачок.

Український переклад роману "На межі самотності" надрукувало у 2017 році видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).

Бенедикт Вельс народився в 1984 році в Мюнхені. Він навчався в кількох школах-інтернатах. У 23 роки опублікував свій перший роман "Бекове останнє літо". Книжку екранізували. "На межі самотності" - четвертий роман автора.

Вельс багато років мешкав у Барселоні, а потімоселився в Берліні. Окрім німецького, має швейцарське громадянство.