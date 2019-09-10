Німецького посла у Китаї викликали в МЗС КНР через зустріч Мааса з активістом з Гонконгу

Міністерство закордонних справ Китаю викликало посла Німеччини через проведену днями зустріч глави МЗС ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas) з активістом з Гонконгу Джошуа Вонгом. У середу, 11 вересня, китайські дипломати висловили німецькому диппредставнику в КНР своє "глибоке невдоволення". Про це повідомив того ж дня посол КНР у Берліні Ву Кен журналістам.

Китайський дипломат зокрема назвав проведену зустріч німецького урядовця та інших німецьких політиків з активістом з Гонконгу "інцидентом" та наголосив, що це може негативно вплинути на подальші двосторонні відносини між Пекіном та Берліном, передає інформагенція dpa.

Ву Кен також зазначив, що уряд Китаю вже багато разів наполягав на тому, щоб німецька влада не дозволяла Джошуа Вонгу в'їзд до Німеччини.

Як повідомлялося, напередодні МЗС КНР різко розкритикувало нещодавню зустріч Мааса з Джошуа Вонгом, що відбулася 9 вересня на полях заходу в Берліні.

Вонг закликав Берлін до дій

Тим часом сам активіст з Гонконгу закликав уряд ФРН недвозначно засудити зловживання владою та насильство з боку поліції Гонконгу проти учасників акцій протесту. Про це він сказав 11 вересня під час пресконференції в Берліні.

Вонг також звернувся до уряду ФРН із закликом припинити постачання спеціального оснащення для поліції Гонконгу, адже згодом всі ці засоби застосовуватимуться проти учасників акцій протесту.

"Вчинки важливіші за слова", - наголосив Джошуа Вонг, цитує dpa. На тлі цього він закликав Берлін до припинення торговельних переговорів з Пекіном і Гонконгом, поки питання захисту прав людини не буде в центрі уваги. Крім того, на думку Вонга, німецькому уряду варто було б задуматися над запровадженням санкцій через події в Гонконзі. "Німеччина та решта світу не мають заплющувати очі на події у Гонконзі", - застеріг активіст, якого цитує AFP.

"Новий Берлін” у новій "холодній війні"

Серед іншого Джошуа Вонг назвав Гонконг "новим Берліном у новій "холодній війні". Він також оголосив проведення подальших акцій протесту в Гонконзі. "Ми й досі боремося за наші основні права та демократію".

На тлі цього активіст вказав на те, що проведення вільних виборів гарантоване конституцією, але влада Гонконгу не збирається втілювати цю конституційну норму в життя. "Натомість вони роблять ставку на безкомпромісне придушення", - додав він.