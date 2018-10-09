Німецького посла в Тегерані викликали в МЗС через видачу іранського дипломата

Міністерство закордонних справ Ірану в середу, 10 жовтня, викликало посла Німеччини в Тегерані Міхаеля Клор-Берхтольда (Michael Klor-Berchtold) через затримання іранського дипломата Асадолли А. в ФРН і рішенням про його подальшу екстрадицію до Бельгії. Про це заявив речник МЗС Ірану Бахрам Касемі. Він повідомив, що на зустрічі з послом було висловлено протест проти затримання, ув'язнення та видачі Бельгії іранського дипломата, передає агенція dpa.

За твердженням Касемі, затримання дипломата є "змовою ворогів Ірану" для того, щоб запобігти покращенню відносин між Тегераном та Євросоюзом. Іран відкидає усі обвинувачення проти свого дипломата та вимагає його негайного звільнення.

Верховний земельний суд Бамберга 1 жовтня ухвалив видати Бельгії 46-річного іранця, затриманого в Баварії за підозрою в причетності до тероризму. Його видали 9 жовтня, а наступного дня в Бельгії його було взято під варту.

Асадоллу А. вважають організатором запланованого терористичного нападу у Франції, якому запобігли правоохоронці. За даними Федеральної прокуратури ФРН в Карлсруе, іранський дипломат доручив влаштувати цей теракт подружній парі, яка мешкала в Бельгії, і передав їй для цього пристрій з 500-ми грамами вибухівки. Теракт планували здійснити 30 червня на зібранні опозиційної Національної ради опору Ірану у французькому Вільпенті, де мали бути присутні тисячі іранських опозиціонерів.

Утім, правоохоронці затримали подружню пару у Брюсселі. На початку липня Асадолла А. був затриманий на автобані біля Ашаффенбурга у Баварії на підставі бельгійського ордера, оскільки він мав дипломатичний імунітет лише на території Австрії. За даними Федеральної прокуратури ФРН, він був акредитований в якості третього радника посольства Ірану в Відні. Він працював на іранську спецслужбу MOIS, в завдання якої входить вистежування опозиціонерів в Ірані і за його межами і боротьба з ними.