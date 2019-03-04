Німецьких бойовиків ІД позбавлятимуть громадянства ФРН

Уряд Німеччини узгодив умови позбавлення громадянства німецьких бойовиків, які воюють на боці терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це в неділю, 3 березня, повідомили газета Süddeutsche Zeitung, а також телерадіокомпанії WDR і NDR з посиланням на власні джерела в німецькому уряді.

За даною інформацією, глава МВС країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) і міністерка юстиції Катаріна Барлей (Katharina Barley) домовилися, що ісламістів позбавлятимуть німецького громадянства на підставі трьох умов. Особа має бути повнолітньою і мати друге громадянство. Крім того, загроза втрати громадянства ФРН стосуватиметься тільки тих випадків, якщо хтось братиме участь у боях на боці ІД у майбутньому. Ті, хто вже заарештований за таку діяльність, під останню норму не підпадатимуть, тож німецькі паспорти вони не втратять.

Раніше МВС Німеччини заявляло, що країна готова прийняти полонених бойовиків ІД з німецьким громадянством, якщо їм забезпечать доступ до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів. Згодом Зеегофер назвав також три головні передумови для повернення до Німеччини ісламістів з німецьким громадянством.

За словами глави МВС ФРН, такими критеріями є ретельна перевірка з метою встановлення особи та відсутність можливих непередбачуваних ризиків. Не менш важливою є й перевірка на предмет можливого кримінального переслідування щодо цих осіб з боку інших держав, наголошував урядовець.