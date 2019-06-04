 Німецький історик: ″Сьогоднішня Росія - взагалі не імперія″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.06.2019

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Німецький історик: "Сьогоднішня Росія - взагалі не імперія"

Про те, яким чином минуле Росії може визначити її майбутнє, про помилки Путіна і національну мобілізацію розповідає в інтерв'ю DW відомий німецький історик Мартін Ауст.

Перштравнева хода у Санкт-Петербурзі

Перштравнева хода у Санкт-Петербурзі (архівне фото)

Що відбуватиметься в Росії після Путіна? Чи можна чекати продовження кримського сценарію? Чи настане економічний колапс? На ці та інші запитання відповідає у своїй новій книзі "Тіні імперії", що вийшла щойно у мюнхенському видавництві C.H. Beck професор східноєвропейської історії Боннського університету Мартін Ауст (Martin Aust).

DW: Ваша книга адресована, звичайно, німецькому читачеві. І звертаючись до нього, Ви підкреслюєте: щоб зрозуміти Росію, потрібно позбутися демонізації її як "імперії зла". Так що ж: Росія - імперія добра?

Мартін Ауст: Я вважаю, що сьогоднішня Росія - взагалі не імперія. Мій висновок напрошується хоча б з порівняння Росії після 1991 року з її ранніми історичними формаціями - від царської Росії і від Радянського Союзу. Навіть з формального порівняння. Росія після 1991 року втратила дуже багато територій, які входили до складу царської Росії і Радянського Союзу. Росія, як мені здається, перебуває у постімперській фазі. У неї важка імперська спадщина, над нею тяжіє імперське минуле, але сама вона - не імперія.

Мартін Ауст

Професор Мартін Ауст

Може бути, поки що не імперія? Адже керівництво країни якраз і намагається зібрати ці "втрачені" землі. Прикладів достатньо: Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я, Крим ... І впевненості у тому, що на цьому зупиняться, немає.

Тут треба звернути увагу на те, що у всіх цих "приєднаних" територій різний статус. Росія приєднала Крим, ми розцінюємо це як анексію, але дуже складно порівнювати це з Придністров'ям, Південною Осетією, Абхазією. Хоча б тому, що Крим в силу історичних причин має велику емоційну цінність для Росії, чого про Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію ніяк не можна сказати. Уявіть: раптом захотіли б приєднати до Російської Федерації Придністров'я. Таких патріотичних захоплень, як в 2014 році з приводу Криму, це, звичайно, в країні не викликало б.

І дуже складно побачити в усьому цьому переліку якусь програму, послідовну стратегію Москви, реалізацію єдиного плану захоплення земель для відновлення втраченої імперії. Політичне керівництво Росії, на мій погляд, діє ситуативно, від випадку до випадку, імпровізує. Правда, це зовсім не виключає того, що у майбутньому Кремль захоче тісніше прив'язати до Росії (скажімо так) і інші регіони. Тут мова йде, перш за все, про Білорусь. Але все ж послідовної, прорахованої стратегії, єдиної програми я тут не бачу. Такого, щоб Путін сказав: треба приєднати до Росії ті чи ті певні втрачені території, - такого я не бачу.

Але, може бути, Путін просто став обачнішим? Ви ж самі пишете у книзі, що він у 2014 році прорахувався, що Кремль не очікував такої різкої і одностайної реакції Заходу, санкцій з боку Європи і США у відповідь на захоплення Криму і експансію у Східній Україні.

Так, Путін справді прорахувався. Якщо розглядати ситуацію з точки зору Євразійського економічного союзу, який був метою Путіна і формуванням якого тоді якраз займалися, то у Кремлі дуже сильно хотіли, щоб у нього увійшла і Україна. Уже з 1991 року одним із пріоритетів російської політики було прагнення якомога тісніше прив'язати Україну. Більшість українських президентів не могли це не враховувати і маневрували між Росією і Європейської Союзом. Експансія 2014-го поклала цьому край. Україна зробила свій вибір, європейський вибір. Тобто Путін домігся саме того, чого він так хотів уникнути. Росія втратила Україну - і можна сказати, остаточно.

DW.COM

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А з точки зору внутрішньополітичної консолідації? Успіх Путіна?

Я б і цього не казав. Хвиля патріотичного захоплення потихеньку вляглася. У 2014 році національна мобілізація вдалася, вона була помітна і у першу річницю, в 2015 році, але зараз ... Більш того: дедалі частіше лунають критичні голоси, коли заходить мова про державний бюджет Росії: багато хто замислюється про те, скільки коштує створення інфраструктур , що зв'язують Росію з Кримом, які соціальні виплати і у що обходиться Росії війна в Донбасі.

Для професійного історика, яким Ви є, досить сміливо і нетипово передбачати майбутнє. Але Ви все ж робите це у своїй книзі

Як історик я, звичайно, займаюся минулим, тому навряд чи передбачаю майбутнє, але (як раз виходячи з минулого і сьогодення) малюю три можливі сценарії: що може статися у Росії після Путіна.

Одна можливість - це, так би мовити, продовження Криму. Тобто час від часу, коли випаде зручна можливість, Москва прибиратиме до рук окремі регіони. Зараз тут найреальніший "кандидат" - Білорусь.

Інший, так би мовити, прямо протилежний сценарій, визначатиметься загостренням економічної ситуації в Росії, тим, що ресурсів дедалі більше бракуватиме, скоротяться експорт енергоносіїв і валютні надходження. Це, у свою чергу, дасть поштовх новій хвилі дезінтеграції. Після відходу Путіна, коли вертикаль влади ослабне, незадоволене населення у регіонах стане сміливішим, більш самостійним, посиляться відцентрові тенденції, і звільнення від центру теоретично може призвести навіть до бажання окремих регіонів знайти інституційну незалежність.

Росія між Заходом і Сходом. Карикатура Сергія Йолкіна

Росія між Заходом і Сходом. Карикатура Сергія Йолкіна

Третій можливий сценарій розвитку Росії після Путіна знаходиться десь посередині між цими двома. Стагнація в економіці і невдоволення населення призведуть до скорочення військових витрат і до зменшення зовнішньополітичних амбіцій. Зовнішня експансія зійде нанівець, доведеться більше займатися собою.

Але у всіх випадках вантаж імперського минулого, імперська спадщина ще довго ускладнюватимуть будь-які шляхи розвитку Росії. Від цього нікуди не дітися.

Що стосується історичного досвіду, який можливо екстраполювати в майбутнє, то тут я б звернув увагу ось на що: в історії Росії періоди тривалого панування сильних авторитарних правителів дуже часто закінчувалися досить несподівано. Наступала епоха нестабільності. Візьміть хоча б час після правління Івана Грозного, Петра Першого і так далі ...

Але ось після Сталіна в аналогічний період прийшов Хрущов, прийшла відлига. Будемо після Путіна очікувати появи нового Хрущова?

Точно можна сказати лише одне: після Путіна Росію очікує сильна, запекла конкурентна боротьба на верхівках влади, результат якої важко передбачити. Сьогодні взагалі неможливо уявити собі, хто б міг стати на чолі держави. І порівнювати з післясталінською епохою я б не став. Тоді "ближнє коло" можливих претендентів був дуже невеликим, складалося лише з кількох людей. А путінське оточення набагато більше і сталінського, і єльцинського. Як ці приблизно сто "довколопутінських" сімей зможуть знайти компромісне рішення, підтримати якогось загального єдиного кандидата на місце Путіна, я просто не можу собі уявити.

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


 

DW.COM

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