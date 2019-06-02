 Німецький уряд схвалив проект бюджету на наступний рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німецький уряд схвалив проект бюджету на наступний рік

Німецький уряд схвалив проект федерального бюджету на 2020 рік, у ньому заплановане зростання видатків до 359,9 мільярда євро.

Німецький уряд схвалив проект бюджету на наступний рік

Німецький уряд схвалив проект бюджету на наступний рік

Німецький уряд на засіданні в середу, 26 червня, схвалив проект федерального бюджету на 2020 рік. У ньому заплановане зростання видатків до 359,9 мільярда євро. Міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) розраховує, що й наступний фінансовий рік уряд закінчить з так званим "чорним нулем" - без нових боргів. Завдяки істотному зростанню податкових надходжень цього вдавалося досягнути п'ять останніх років - з 2014-го.

DW.COM

Профіцит федерального, регіональних та комунальних бюджетів Німеччини минулого року сягнув рекордних за останні 30 років 58 мільярдів євро. (22.02.2019)

За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини. (24.08.2018)

Утім, в уряді не сподіваються на подальше значне зростання надходжень, а тому Шольцу довелося навіть підкоригувати видатки в проекті бюджету, знизивши їх на 2,7 мільярда євро. У бюджеті передбачено зростання на 1,7 мільярда євро порівняно з поточним роком видатків на оборону - до 44,9 мільярда. Це - друга найбільша стаття федерального бюджету.

Найбільше коштів наступного року буде в розпорядженні міністерства праці та соціального забезпечення - 148 мільярдів євро. На 15 відсотків зростуть видатки з федерального бюджету і на захист довкілля - у розпорядженні відповідного міністерства будуть 2,6 мільярда євро.  Проект бюджету передбачає масштабні інвестиції в сфері транспорту, зокрема в залізницю.

Такі великі статті видатків, як освіта та охорона здоров'я, у Німеччині фінансуються переважно із земельних та місцевих бюджетів. Тепер проект бюджету розглянуть дві палати парламенту Німеччини - Бундестаг та Бундесрат. Очікується, що його остаточно затвердять у грудні.

Також за темою

Deutschland Olaf Scholz im Bundestag

Віце-канцлер ФРН: Країні більше не потрібні великі коаліції 02.06.2019

Великі коаліції не змогли зробити нічого хорошого для німецької демократії, заявив віце-канцлер ФРН Олаф Шольц. Він зазначив, що нинішня коалція не буде потрібна нікому після наступних виборів.

Elektroautos Ladeparkplatz Ladestation

У Німеччині розширять мережу зарядних станцій для електромобілів 25.06.2019

Німецький уряд та автомобільні концерни домовилися збільшити кількість зарядних станцій для того, щоб уможливити зростання числа електромобілів у країні.

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag

Бундестаг схвалив рекордний бюджет ФРН на 2019 рік - знову без дефіциту 23.11.2018

Завдяки зростанню податкових надходжень німецький федеральний бюджет шостий рік поспіль має бути бездефіцитним. Видатки порівняно з бюджетом поточного року мають зрости на близько 13 мільярдів євро.

Реклама

Докладно

Протести проти повернення РФ до ПАРЄ у Києві

Голова делегації ФРН в ПАРЄ: Позиція щодо України незмінна

Німецький політик Андреас Нік вважає, що повернення Росії до ПАРЄ піде на користь російським громадянам.  

Країни ЄС з найнижчими і найвищими цінами на харчі та напої

Найдорожчі та найдешевші для життя країни Євросоюзу

Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  