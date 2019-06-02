Німецький уряд схвалив проект бюджету на наступний рік

Німецький уряд на засіданні в середу, 26 червня, схвалив проект федерального бюджету на 2020 рік. У ньому заплановане зростання видатків до 359,9 мільярда євро. Міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) розраховує, що й наступний фінансовий рік уряд закінчить з так званим "чорним нулем" - без нових боргів. Завдяки істотному зростанню податкових надходжень цього вдавалося досягнути п'ять останніх років - з 2014-го.

Утім, в уряді не сподіваються на подальше значне зростання надходжень, а тому Шольцу довелося навіть підкоригувати видатки в проекті бюджету, знизивши їх на 2,7 мільярда євро. У бюджеті передбачено зростання на 1,7 мільярда євро порівняно з поточним роком видатків на оборону - до 44,9 мільярда. Це - друга найбільша стаття федерального бюджету.

Найбільше коштів наступного року буде в розпорядженні міністерства праці та соціального забезпечення - 148 мільярдів євро. На 15 відсотків зростуть видатки з федерального бюджету і на захист довкілля - у розпорядженні відповідного міністерства будуть 2,6 мільярда євро. Проект бюджету передбачає масштабні інвестиції в сфері транспорту, зокрема в залізницю.

Такі великі статті видатків, як освіта та охорона здоров'я, у Німеччині фінансуються переважно із земельних та місцевих бюджетів. Тепер проект бюджету розглянуть дві палати парламенту Німеччини - Бундестаг та Бундесрат. Очікується, що його остаточно затвердять у грудні.