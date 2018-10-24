 Німецький уряд схвалив покращення умов для донорства органів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Німецький уряд схвалив покращення умов для донорства органів

В уряді Німеччини ссхвалили законопроект, який має покращити умови в клініках для донорства органів. За словами очільника німецького МОЗ, проблема полягає не стільки в браку донорів, скільки в нестачі коштів і персоналу.

людське серце, серце людини, донорство

У німецькому МОЗ кажуть, що проблема не стільки в браку донорів, скільки в нестачі коштів і персоналу

Уряд Німеччини в середу, 31 жовтня, схвалив законопроект, який передбачає низку заходів задля стимулювання донорства органів. Проект, розроблений міністром охорони здоров'я країни Єнсом Шпаном (Jens Spahn), передбачає виділення більшого обсягу коштів на роботи з вилучення органів у клініках, збільшення чисельності персоналу, що відповідає за трансплантацію, і надійну систему збору даних. Німецьке міністерство охорони здоров'я сподівається, що цей пакет заходів набуде чинності в першій половині 2019 року.

Як зазначив Шпан, головна проблема полягає зовсім не в нестачі потенційних донорів - їхня кількість минулого року навіть зросла, а в клініках, у яких часто відсутні час і гроші для ідентифікації донорів. Тому клініки надалі повинні отримувати від кас медичного страхування більше грошей за вилучення органів. Мобільні групи лікарів повинні будуть подбати про те, щоб умови для вилучення органів були забезпечені і в менших клініках.

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Готовність жертвувати власні органи серед німців різко зменшилася, оскільки стало відомо, що медики вдавались до махінацій. Уряд залучив зірок політики та культури до реклами донорства. (31.05.2013)

Чи можна забирати в померлого органи для порятунку інших життів, якщо людина раніше не дала на це чітку згоду? У Німеччині така презумпція згоди поки не діє. DW з'ясувала, які правила діють у різних країнах Європи. (05.09.2018)

У кожному відділенні інтенсивної терапії повинен з'явитися як мінімум один уповноважений з питань трансплантації, до завдань якого входитиме виявлення потенційних донорів, а нова система збору даних дозволить позбутися помилок, через які в минулому таких донорів не виявляли. Єнс Шпан закликав якомога швидше провести цей законопроект через Бундестаг, тому що він "буде рятувати життя". 

Згідно з офіційними даними, в Німеччині близько 10 тисяч людей уже багато років чекають на донорські органи. Тим часом кількість одержуваних донорських органів з 2012 року неухильно скорочується. У минулому році, за словами Шпана, встановлено сумний рекорд, коли було вилучено менше 800 донорських органів.

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