 Німецький уряд затвердив пакет заходів для виходу з кризи на 130 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

Німецький уряд затвердив пакет заходів для виходу з кризи на 130 мільярдів євро

Для пожвавлення німецької економіки уряд країни вирішив знизити ставку ПДВ, виплатити по 300 євро родинам на дитину та підтримати галузі, що найбільше постраждали від коронавірусу.

Заходи німецького уряду покликані передусім стимулювати купівельну активність жителів країни

Заходи німецького уряду покликані передусім стимулювати купівельну активність жителів країни

Німецький уряд у п'ятницю, 12 червня, затвердив пакет фінансових стимулів для пожвавлення економіки країни на загальну 130 мільярдів євро. "Ми хочемо вийти з кризи на повну силу", - заявив міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) після засідання уряду, цитує агенція новин AFP.

Пакет передбачає зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 19 до 16 відсотків з 1 липня до кінця 2020 року. Пільгова ставка ПДВ теж буде знижена - з 7 до 5 відсотків. Родини з дітьми отримають виплату в розмірі 300 євро на кожну дитину двома траншами по 150 євро у вересні та жовтні. Утім, ці кошти оподатковуватимуть таким чином, що у підсумку їхнє отримання реально відчують лише родини з середніми й низькими доходами. Також передбачені додаткові податкові пільги для одиноких батьків. Особлива увага приділена допомозі для галузей економіки, що найбільше постраждали від локдауну, - перш за все туристичного та ресторанного бізнесу. Малим та середнім фірмам у цих галузях планують надати допомогу на 25 мільярдів євро.

Ці заходи мають бути 29 червня також ухвалені Бундестагом та Бундесратом. Для їхнього фінансування уряд повинен вдатися до нових запозичень, Бундестаг має затвердити додатковий бюджет.

Міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) наголосив, що ухвалені заходи будуть особливо важливими для малого та середнього бізнесу. Це "знак солідарності з фірмами та середніми підприємствами, які все ще перебувають у скрутному становищі", зазначив він.

Щодо підтримки родин з дітьми міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) зазначила, що це має посилити їхню купівельну спроможність. 

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