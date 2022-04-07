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Німецький телеканал ARD

У ФРН побільшало прихильників посилення санкцій проти Росії

У ФРН побільшало прихильників посилення санкцій проти Росії 07.04.2022

У Німеччині зросла кількість тих, хто вважає реакцію Берліна на війну Росії проти України недостатньо жорсткою. Прихильники ембарго на газ із РФ готові миритися з підвищенням цін на електроенергію.
У Німеччині заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки

У Німеччині заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки 31.03.2022

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі регіонального мовника ARD заявила, що Берлін "на сто відсотків" на боці України. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також надасть їх, додала вона.
У ЄС погрожують відрізати Росію від світових ринків у разі нападу на Україну

У ЄС погрожують "відрізати Росію" від світових ринків у разі нападу на Україну 21.02.2022

Санкції, що плануються ЄС та США, покликані відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків та високотехнологічних товарів, заявила Урсула фон дер Ляєн в ефірі німецького телеканалу ARD.
Генсек НАТО: Всі ознаки вказують на планування РФ нападу на Україну

Генсек НАТО: Всі ознаки вказують на планування РФ нападу на Україну 20.02.2022

Єнс Столтенберг оцінює ризик нападу РФ на Україну як "дуже високий". В ефірі німецького телеканалу ARD генсек наголосив: "Всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну".
Бербок попередила РФ про серйозні наслідки у разі нападу на Україну

Бербок попередила РФ про серйозні наслідки у разі нападу на Україну 14.02.2022

Європа опинилася у вкрай небезпечній ситуації, а утримати Росію за столом переговорів намагаються всіма каналами, заявила Анналена Бербок у телепрограмі каналу ARD.
Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ 29.08.2020

МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.
На виборах до земельного парламенту в Гамбурзі перемагають соціал-демократи

На виборах до земельного парламенту в Гамбурзі перемагають соціал-демократи 23.02.2020

Соціал-демократична партія Німеччини та Зелені, коаліція яких править у Гамбурзі, здобувають перші два місця на виборах до земельного парламенту, свідчать прогнози телеканалів ARD та ZDF.
Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції

Голову Міжнародної федерації важкої атлетики відсторонили від справ через підозри в корупції 23.01.2020

Через підозри в корупції голову Міжнародної федерації важкої атлетики Тамаша Аяна вирішили відсторонити від справ на 90 днів.
Німецькі зелені випереджають в опитуваннях ХДС/ХСС

Німецькі зелені випереджають в опитуваннях ХДС/ХСС 07.06.2019

Німецькі зелені мають підтримку 26 відсотків німецьких виборців, свідчать дані опитування центру ARD-Deutschlandtrend. На другій сходинці - ХДС/ХСС з рейтингом у 25 відсотків.
Німецькому журналісту Зеппельту знову відмовили у в'їзді в Росію

Німецькому журналісту Зеппельту знову відмовили у в'їзді в Росію 17.09.2018

Репортер телеканалу ARD Гайо Зеппельт, відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті, впевнений, що він як і раніше значиться в списку "небажаних осіб".
Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині

Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині 26.08.2018

В інтерв'ю телеканалу ARD канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що не хотіла б відновлення призову до Бундесверу. Вона також закликала партнерів у німецькому уряді та в ЄС досягати тих цілей, які вже поставлені.
Опитування: Дві третини німців вважає расизм серйозною проблемою

Опитування: Дві третини німців вважає расизм серйозною проблемою" 03.08.2018

Расизм - серйозна проблема в Німеччині. Так вважає близько 64 відсотків учасників останнього соцопитування ARD-Deutschlandtrend.
СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії

СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії 18.07.2018

У розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії. У СММ занепокоєні можливим витоком інформації.

Німецькому допінг-викривальнику заборонили в'їзд у Росію

Німецькому допінг-викривальнику заборонили в'їзд у Росію 11.05.2018

Кореспонденту німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту, відомому викривальними матеріалами про допінг у російському спорті, заборонили в'їзд у Росію.

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018) 10.05.2018

Президент Франції Еммануель Макрон шкодує про рішення Дональда Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном та пропонує рішення. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Еммануеля Макрона для DW та ARD.

Еммануель Макрон про помилку Дональда Трампа (10.05.2018) 10.05.2018

Президент Франції Еммануель Макрон шкодує про рішення Дональда Трампа вийти з ядерної угоди. Разом з тим вважає, що ці розбіжності можна подолати. Як саме - Еммануель Макрон ексклюзивно для DW та ARD.

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