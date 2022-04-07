Німецький телеканал ARD

Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині

В інтерв'ю телеканалу ARD канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що не хотіла б відновлення призову до Бундесверу. Вона також закликала партнерів у німецькому уряді та в ЄС досягати тих цілей, які вже поставлені.