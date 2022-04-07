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МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.
Президент Франції Еммануель Макрон шкодує про рішення Дональда Трампа щодо виходу з ядерної угоди з Іраном та пропонує рішення. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Еммануеля Макрона для DW та ARD.