Німецький суд дозволив видати Карлеса Пучдемона Іспанії

Вищий земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дав дозвіл видати Іспанії екс-голову каталонського регіонального уряду Карлеса Пучдемона. Відповідне рішення судді інстанції ухвалили в четвер, 12 липня. В ухвалі суду зазначається, що екстрадиція Пучдемона може відбутися в справі про неправомірну розтрату державних коштів, передає інформагенція Reuters.

Водночас судді відхилили як неприйнятну можливість видачі Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту. Сам Пучдемон і надалі перебуватиме на волі, вирішили судді. Питання можливої його видачі іспанським слідчим ще має схвалити прокуратура, йдеться в постанові суду.

Нинішня ухвала Вищого земельного суду фактично задовольнила подане 1 червня цього року клопотання прокуратури Німеччини на арешт Пучдемона з метою його екстрадиції до Іспанії. Раніше суд уже відхиляв подання на арешт каталонського лідера, який від 6 квітня перебуває на волі у ФРН, не побачивши ознак загрози його втечі.

Нагадаємо, за звільнення з-під варти Карлеса Пучдемона внесли заставу в розмірі 75 тисяч євро. Пучдемона затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт.

23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.