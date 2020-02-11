Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну

У Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Рішення про це ухвалено в середу, 27 травня.

Судді вирішили, що на даний час не можна встановити, що кримінальне переслідування Онищенка в Україні здійснюється з політичних мотивів.

Утім, як зазначається в поясненні до ухвали судового органа, "існує значна ймовірність" того, що в разі екстрадиції Онищенка "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. А тому екстрадиція є недопустимою.

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Раніше суд звернувся до української влади з проханням надати "детальний опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві. Однак тоді українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах" щодо того, що міжнародних стандартів буде дотримано. Таких запевнень суддям в Ольденбурзі було замало.

На підставі доповіді Ради Європи

Аргументуючи свою ухвалу, судді послалися на доповіді Європейського комітету із запобігання катуванням Ради Європи (РЄ). Експерти комітету відвідали у 2017 році в'язницю в Україні. У зробленій наступного року доповіді експерти комітету вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність", йдеться у повідомленні на сайті суду.

Так само судді Вищого земельного суду Оденбурга скасували ордер на екстрадиційний арешт Онищенка.

Адвокат Онищенка критикує органи юстиції Нижньої Саксонії

Тим часом адвокат Онищенка - відомий у минулому політик Петер Ґаувайлер (Peter Gauweiler) - різко розкритикував органи юстиції землі Нижня Саксонія. За словами захисника, його клієнта заманили до міста Ахіма під хибним приводом, а потім заарештували. Це було "нечувана подія, що негідна правової держави", - сказав він у інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Сам Онищенко з моменту свого арешту в Нижній Саксонії в листопаді 2019 року провів кілька місяців у в'язниці міста Ольденбург. Протягом цього часу йому зробили операцію на серці в розташованій поблизу лікарні. Після рішення суду він може залишити в'язницю.

Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що Онищенко має громадянство Росії і в разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Верховної Ради Україні, але відмовить у притулку, він готовий виїхати до цієї країни.

Справою Онищенка займається ВАКС

Тим часом 13 травня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розпочав розгляд по суті "газової справи", де згадується Олександр Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".