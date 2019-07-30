 Німецький професор про пожежі у Сибіру: Світ вступає в епоху вогню | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Німецький професор про пожежі у Сибіру: Світ вступає в епоху вогню

Сибірські ліси у вогні. Гасити чи ні? Залежить від обставин, каже провідний німецький фахівець з пожеж в Росії, професор Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер. Ексклюзивне інтерв'ю DW.

Лісова пожежа у Кемеровській області в Росії

Лісова пожежа у Кемеровській області в Росії

За лісовими пожежами у Сибіру Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер (Johann Georg Goldammer) стежить вже понад двадцять п'ять років. Такі масштабні пожежі, як цьогоріч, вчений передбачав ще з 1993 року. "Але ніхто не слухав", - нарікає в розмові з DW професор Ґольдаммер. Сьогодні він - керівник Центру глобального моніторингу пожеж у Фрайбурзі і один з найбільш затребуваних фахівців з лісових пожеж у світі.

Вогонь в Арктиці і у Сибіру змусив знову звернутися до його досвіду. Люди часто хочуть отримати просту відповідь - гасити пожежу чи ні, - але простої відповіді на це питання немає, каже вчений. За радянських часів і в перші роки незалежної Росії існувала догма, що пожежі в будь-якому випадку треба гасити, каже Ґольдаммер: "В СРСР була інфраструктура для боротьби з пожежами, яка пізніше розпалася. Після пожеж 2010 року, які однозначно були травматичними для Росії, в країні було багато зроблено для відновлення (системи гасіння пожеж. - Ред.)". Але чи достатньо цього, Ґольдаммеру сказати важко.

"Нормальні" пожежі

Сьогодні догм щодо лісових пожеж немає: губернатор Красноярського краю Олександр Усс цього тижня заявив, що гасити частину з них так само безглуздо, як опалювати айсберги, щоб "у нас було тепліше". У Росії ці слова викликали обурення на тлі вогню, який охопив мільйони гектарів тайги. Але німецький професор вважає, що в заяві губернатора є "частка гіркої правди", оскільки "ресурсів для боротьби з масштабними пожежами просто немає".

Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер

Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер

У Північній Америці ситуація аналогічна, констатує вчений. Загальноприйнята сьогодні практика - гасити, тільки якщо пожежі загрожують елементам інфраструктури або населеним пунктам. Самі по собі лісові пожежі - нормальне природне явище, вони необхідні для оновлення лісу.

DW.COM

Великі загоряння траплялися регулярно і раніше. "У 1925 році протягом декількох тижнів стояв смог, який вкрив, якщо я не помиляюся, майже два мільйони квадратних кілометрів території Росії", - нагадує Ґольдаммер.

Менеджер пожеж

Проблема в іншому - на відміну від минулих епох, коли був час на природну регенерацію лісів в 100-200 років, сьогодні через діяльність людини і прискорену зміну клімату цього часу вже немає. Сьогодні серед фахівців з пожеж затвердилася думка, що відповідь на питання "гасити чи не гасити" слід давати тільки після аналізу ситуації.

"Іноді межа між пожежею, яка принесе користь, і вогнем, який завдасть більше шкоди, дуже тонка", - пояснює професор з Фрайбурга. Міжнародну практику гасіння пожеж, яка склалася на сьогодні, він вважає несучасною. Професор консультує уряди кількох країн і пропонує запровадити нову професію - менеджер пожеж: "Він повинен знати набагато більше про екологію, клімат, атмосферні явища, а не просто вміти гасити пожежі".

"У науковому середовищі вважається, що прямо зараз змінюється геологічна епоха, - продовжує Ґольдаммер. - Ми живемо в епоху антропоцену. Але ця епоха добігає кінця". Антропоцен - термін, що описує вплив людини на планету і що був популяризований вченим і нобелівським лауреатом Паулем Крутценом, закріпився в науковому середовищі зовсім нещодавно. Невже все так швидко змінюється? "Нового терміну поки немає, але ми, фахівці з пожеж, вже знаємо, яким він повинен бути. Це піроцен - ера вогню", - відповідає Ґольдаммер.

Втрачені ліси

Ще до початку раптових змін клімату людство загалом погано готувалося до природних катаклізмів. Але пожежі нинішнього року - це провісники зовсім іншої ситуації. І до неї, попереджає вчений, поки не готовий ніхто. За його словами, сьогодні щорічно пожежі виникають на території від 300 до 600 мільйонів гектарів лісу.

Супутниковий знімок лісової пожежі неподалік від Красноярська у Росії

Супутниковий знімок лісової пожежі неподалік від Красноярська у Росії

Пожежі завдають прямої шкоди майну і здоров'ю людей, але куди більш небезпечні для людства в довгостроковій перспективі. Вони, за словами німецького професора, підсилюють трансформацію навколишнього середовища: "Питання навіть не філософське, а цілком прагматичне - чи здатні ми цю трансформацію зупинити?".

Ґольдаммер навів приклад заміщення лісів степами в центральному і південному Сибіру, ​​а також в північній Монголії: "Там нелегальні вирубки і лісові пожежі разом із зміною клімату призвели до того, що виникли так звані зелені "пустелі".

Головна проблема: ці степи не можуть виконувати функції лісу, наприклад, не здатні поглинати порівняну з лісами кількість CO2. Комплексним проблемам, що виникають через пожежі і зміни клімату, лісоохоронні відомства у всьому світі не приділяють достатньої уваги, скаржиться вчений.

Вибухонебезпечне багатство

У Росії, з її 1,3 мільярда гектарів лісу, є величезний потенціал з регулювання клімату - якщо їм правильно користуватися. "В іншому разі Росія перетвориться в колосальну бомбу СО2, особливо з урахуванням танення вічної мерзлоти. Завдання (щодо збереження лісів. - Ред.) просто гігантське. Але для політиків, які зважають на короткострокову перспективу, воно абсолютно не цікаве", - вказує німецький вчений.

Втім, усвідомлення проблеми все ж приходить. "Я сподіваюся, - підвів підсумок професор Гольдаммер, - що через рік ми скажемо, що 2019 й був роком пробудження, принаймні на Заході. У тому числі завдяки руху Fridays for Future (екологічний рух на захист клімату, яке започаткувала школярка з Швеції Грета Тунберг. - Ред.). Політики почали реагувати, усвідомивши, що клімат змінюється і що ці зміни небезпечні".

Дивитись відео 01:23

30 мільйонів доларів штрафу за багаття у лісі в Італії. Як карають в Україні? (18.04.2019)

Аудіо й відео до теми

30 мільйонів доларів штрафу за багаття у лісі в Італії. Як карають в Україні? (18.04.2019)  

Також за темою

USA Waldbrand in Alaska

Спека у Арктиці може запустити кліматичну ланцюгову реакцію 30.07.2019

У Арктиці панує надзвичайна для цього регіону спека. Наслідком цього є найбільші за останні 20 років пожежі. Кліматичні зміни також спричиняють танення вічної мерзлоти та вивільнення значних обсягів вуглекислого газу.

Кондиціонери

Архітектурні рішення для боротьби зі спекою (фотогалерея) 29.07.2019

Зміна клімату призводить щороку до нових температурних рекордів, спекотніше стає в усьому світі. Що міське планування та архітектура можуть запропонувати для боротьби з причинами і наслідками глобального потепління?

Кондиціонери

Архітектурні рішення для боротьби зі спекою 29.07.2019

Зміна клімату призводить щороку до нових температурних рекордів, спекотніше стає в усьому світі. Що міське планування та архітектура можуть запропонувати для боротьби з причинами і наслідками глобального потепління?

Реклама

Докладно

Лісова пожежа у Кемеровській області в Росії

Німецький професор про пожежі: Світ вступає в епоху вогню

Чи варто гасити пожежі у Сибіру? Залежить від обставин, каже німецький фахівець з пожеж в Росії Йоганн Ґеорґ Ґольдаммер.  

Виробництво банкноти номіналом у 1000 гривень

Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні

Іноземці скуповують українські державні облігації, стимулюючи зростання курсу гривні. Чи довго це триватиме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  