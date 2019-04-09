Німецький музей повернув рештки австралійського аборигена його нащадкам

Мюнхенський етнологічний Музей п'яти континентів у вівторок, 9 березня, повернув муміфіковані рештки австралійського аборигена з племені ідінжі його нащадкам. За даними дослідників, рештки так званого "короля ідінжі" були викрадені з поховальної церемонії ще в 1876 році і зберігалися в музеї з 1889 року. Рештки його дружини також були викрадені, але їхнє місце перебування невідоме.

"Це момент трауру, але й щастя", - сказав старійшина племені Гудджу Гудджу Фурміле під час церемонії в мюнхенському Музеї п'яти континентів, передає агенція dpa. Австралійці та представники аборигенів отримали також документи, що підтверджують передачу решток. Плем'я ідінжі походить з тропічних лісів у північній Австралії, на крайній півночі штату Квінсленд.

У 2013 році міждисциплінарна група німецьких музейних експертів рекомендувала повернути людські рештки, що зберігаються в музейних колекціях, в місця їхнього походження, якщо для цього є обґрунтовані вимоги. За словами баварського міністра освіти та культури Бернда Зіблера (Bernd Sibler), для усіх музеїв та колекцій є важливим встановлення походження таких експонатів та їхнє повернення.

Найближчим часом планується повернути в Австралію рештки ще 53 австралійських аборигенів. Очікують, що церемонії повернення відбудуться в Штутгарті і Берліні. Австралійський міністр комунікації та мистецтва Мітч Фіфілд назвав це "найбільшою кількістю предків, що повернулися з Німеччини на сьогодні".

"Уряд хотів би подякувати німецькому уряду і установам, що зберігали рештки, за їхнє визнання важливості репатріації для всіх австралійців, що сприяє зціленню і примиренню", - зазначив він. Після повернення до Австралії рештки будуть поховані згідно з традиціями.

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