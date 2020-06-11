 Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.06.2020

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Економіка

Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії

Із початком пандемії багато німців - понад 20 відсотків усіх зайнятих - почали працювати з дому. Віддалена робота в майбутньому може докорінно змінити всю сферу праці. Яким чином?

Коли вдома сидять діти, працювати віддалено часом дуже важко

Коли вдома сидять діти, працювати віддалено часом дуже важко

Перші результати зростання віддаленої роботи (телероботи) обнадіюють: як показав досвід останніх місяців, робота з дому не призвела до погіршення показників виробництва. Утім, тренд на віддалену роботу намітився ще до пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Як це змінить сферу праці? За відповіддю DW звернулася до Гільмара Шнайдера (Hilmar Schneider), який очолює боннський дослідницький інституту майбутнього праці.

DW: Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 представники багатьох професій почали працювати віддалено. Що вони кажуть із цього приводу? І як оцінюють це роботодавці? Наскільки влаштовує тих і інших подібна форма роботи?

Гільмар Шнайдер: Відгуки тих, хто працює віддалено, далеко не завжди позитивні, особливо в тих випадках, коли вдома працюють іще інші члени сім'ї та коли діти вдома. Крім того, комп'ютери і периферія у багатьох із них зовсім не призначені для того, аби вони продуктивно працювати з дому, не кажучи вже про ті випадки, коли в родині лише один комп'ютер. І ситуація, коли він потрібен батькам, які працюють віддалено, і дітям, які мають виконувати прислані вчителями завдання, незворотньо призводить до конфліктів та стресу.

Гільмар Шнайдер

Гільмар Шнайдер

А може бути, що й після локдауну роботодавці не особливо заперечуватимуть проти того, щоб їхні співробітники працювали з дому і домашній офіс стане в сфері праці чимось само собою зрозумілим?

Напевно, так воно й буде. Уже зараз багато фірм вимушені в короткі терміни облаштовуватися відповідним комп'ютерним устаткуванням, яке до пандемії, можливо, не у всіх із них було. Тепер ми вже достатньо добре засвоїли, наприклад, технологію відеоконференцій, але ж до пандемії у багатьох компаніях саме це слово звучало чи не як іноземне. Зараз компанії та їхні співробітники здобувають досвід, який, імовірно, використовуватимуть і після завершення кризи. Водночас ми бачимо, що в цієї технології є межі. Ті, хто спілкується зараз у форматі відеоконференцій, часто ніяк не дочекаються дня, коли вони зможуть повернутися до звичайного спілкування з колегами та обговорюватимуть з ними виробничі питання наживо, а не віртуально.

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Як Ви думаєте, скільки людей буде працювати віддалено в довгостроковій перспективі?

Імовірно, значно більше, ніж ми уявляли собі до кризи. Фактично вже сьогодні великий обсяг роботи виконується віддалено. Дуже значна частка виробничої діяльності у Німеччині - це надання рідного роду послуг, сервіс. Однак у сфері послуг не завжди можливе використання цифрових технологій. До того ж, існують види сервісу, що передбачають прямий особистий контакт. Все ж, значна частка виконуваної нами роботи дозволяє використовувати комп'ютер. І потенціал тут іще величезний.

А як іще пандемія вплине на сферу праці?

Пандемія, найімовірніше, зробить свій внесок у те, що ми краще усвідомлюватимемо необхідність заходів захисту від інфекційних хвороб. У минулому ми досить недбало ставилися до цієї проблеми. Раніше людина із застудою чи інфекцією шлунково-кишкового тракту могла не лише просто прийти до офісу, але й за нагоди привітати когось із колег рукостисканням.

Коли хвора на інфекційне захворювання людина залишалася вдома, це нерідко сприймалося як слабкість. Думаю, якраз зараз, завдяки пандемії, ми усвідомлюємо, якої шкоди ми завдаємо здоров'ю оточення, зокрема й своїм близьким, коли, захворівши, безвідповідально надалі тісно контактуємо з людьми й таким чином поширюємо хворобу.

Зрозуміло, якщо я два тижні сидітиму на лікарняному, це обернеться збитками для працедавця. Якраз для того щоб уникнути цього, потрібно стати більш обережними, уважними, пильними… Ідеться про такі банальні речі як відмова від рукостискань та регулярне миття рук.

В історії людства уже були пандемії, - наприклад, пандемія "іспанського" грипу, що спалахнула близько ста років тому. Чи змінила вона поведінку людини в трудовій сфері?

Попри те, що пандемія "іспанки", що лютувала після Першої світової війни, спричинила величезну кількість жертв вона по-справжньому не змінила свідомість людей. Не змінила тому що Перша світова війна сама собою була страшною катастрофою. Зараз ситуація інша. За останні 70 років рівень нашого добробуту постійно підвищувався, наше життя було достатньо передбачуваним. За великим рахунком, основні життєві ризики вважали керованими.

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І тут раптом спалахнула пандемія, яка все ставить догори дригом. Зрозуміло, це породжує неймовірні страхи. Опинившись у ситуації, коли раптом перестають діяти правила, які існували досі, люди завжди опиняються у паніці. І це якраз те, що відбувається під час нинішньої пандемії. Ось чому я впевнений, що вона залишить глибокі сліди в колективній свідомості.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


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Коли вдома сидять діти, працювати віддалено часом дуже важко

Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії

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