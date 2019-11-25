Німецький експерт про користь сексу в зрілому віці

Помиляється той, хто думає, що гармонійне і повноцінне сексуальне життя є можливим лише у молодості. Як показують дослідження в Німеччині, дуже багато людей, які переступили 60-річний рубіж, продовжують регулярно займатися сексом. На думку психотерапевта з 30-річним стажем, фахівця з подружньої сексуальної психотерапії Фолькера ван ден Бума (Volker van den Boom) з Ахена, це - чудово. Секс у похилому віці - справжній еліксир молодості, вважає експерт.

DW: Як показало спільне дослідження, проведене низкою науково-дослідних установ Німеччини, зокрема берлінським університетом імені Гумбольдта, клінічним центром Charité і Товариством Макса Планка, майже третина людей у ​​віці від 60 до 80 років ведуть ледь не активніше сексуальне життя, ніж 20- і 30-річні. Як це можна пояснити?

Фолькер ван ден Бум: Ну, подумайте самі: люди похилого віку, як правило, не працюють, у них набагато більше вільного часу і менше турбот, ніж у молодих, і, відповідно, значно більше можливостей насолоджуватися життям. Вони робили стільки всього у своєму житті, що не приносило їм задоволення, що тепер прагнуть займатися тільки тим, що приносить радість, зокрема - одне одним. А молодим потрібно робити кар'єру, забезпечувати добробут щойно створеної сім'ї, займатися вихованням дітей... Багато хто живе в постійному стресі, що негативно позначається на сексуальному житті.

Серед тих, хто звертається до вас за допомогою і порадою, багато літніх людей?

Так. Причому з кожним роком до мене приходить все більше людей у ​​віці 70-75 років. У наш час в Німеччині це вже нікому не здається чимось непристойним - звернутися за допомогою до сексолога. Якщо є така можливість, то чому б нею не скористатися?

З якими проблемами зазвичай до вас звертаються?

Чоловіки нерідко скаржаться на те, що, попри вік, їм практично кожен день потрібен секс, тоді як жінки особливої ​​активності тут не виявляють, мотивуючи це тим, що пік відносин - позаду. Звичайно, універсального рецепта, який врятує сексуальні відносини, не існує. З кожною парою я працюю індивідуально. І добре, якщо чоловік і жінка приходять до мене на прийом разом. Тоді проблема не буде висвітлюватися односторонньо. До того ж разом легше розібратися з тим, хто з партнерів і в яких ситуаціях, можливо, робить помилки, а потім шукати вихід. Я раджу парам більше приділяти уваги один одному і не соромитися говорити про свої потреби і бажання. В жодному разі не можна відмовчуватися і накопичувати образи. Комунікація в питаннях інтимного життя дуже важлива.

Чоловіки більш стримані у вираженні почуттів, ніж жінки. Але це зовсім не означає, що вони - бездушні істоти. Просто для чоловіків важливішими є дії, що ведуть до досягнення мети, ніж зовнішній прояв емоцій. А жінки надають значення прелюдії: поцілункам, обіймам, ніжним словами. Якщо всього цього немає, то і секс багатьом не особливо потрібен. Чоловік, який це розуміє і не скупиться на ніжність і любов, буде винагороджений сповна.

Виходить, секс можливий у будь-якому віці? А як же вікові зміни організму?

Так, з віком як у жінок, так і у чоловіків час від часу з'являються проблеми з ерекцією. Це абсолютно нормально. Зате пара в такі моменти може насолоджуватися обіймами і ласками, що зближує ще більше. Якщо ж проблеми з потенцією у пацієнта затяжні, я рекомендую йому звернутися до уролога і пройти серйозне обстеження. Адже для лібідо стан здоров'я відіграє дуже важливу роль. Взагалі сьогодні фармацевтичний ринок пропонує безліч препаратів для відновлення потенції: спеціальні таблетки, уколи, вакуумну терапію. Але призначити лікування може тільки лікар. Втім, стан чоловічої потенції залежить і від психологічних факторів: наявності комплексів, поганих стосунків у сім'ї і на роботі. У таких випадках на допомогу прийде сексолог-психотерапевт.

А може секс в літньому віці негативно позначитися на здоров'ї?

Статевий акт - це сплеск гормонів щастя. Він покращує кровообіг, прискорює обмін речовин, тренує тіло. Секс корисний і для психіки, і для фізичного здоров'я. Регулярний помірний секс у похилому віці - це справжній еліксир молодості. Правда, занадто інтенсивне інтимне життя створює стрес для серцево-судинної системи і обертається надмірним навантаженням для організму. Але це, як правило, частіше стосується чоловіків.

Зате для літніх жінок регулярні статеві контакти - це завжди плюс! У них нормалізується тиск, знижується ризик гіпертонії. А увага і ніжність, які виявляє партнер, позитивно позначаються на психологічному стані.

Загалом, висновок такий: регулярний секс в зрілому віці корисний, але треба займатися ним в міру. І дуже важливо, щоб сексуальні контакти були не обов'язком, а обопільним бажанням. Якщо у стосунках партнерів панують взаєморозуміння, повага і любов, то й інтимне життя у них буде довгим і щасливим.