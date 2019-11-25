Німецький експерт про користь сексу в зрілому віці

Людині в будь-якому віці необхідне повноцінне інтимне життя. Регулярний секс для літніх людей - це справжній еліксир молодості, наголошує в інтерв'ю DW німецький експерт.
Помиляється той, хто думає, що гармонійне і повноцінне сексуальне життя є можливим лише у молодості. Як показують дослідження в Німеччині, дуже багато людей, які переступили 60-річний рубіж, продовжують регулярно займатися сексом. На думку психотерапевта з 30-річним стажем, фахівця з подружньої сексуальної психотерапії Фолькера ван ден Бума (Volker van den Boom) з Ахена, це - чудово. Секс у похилому віці - справжній еліксир молодості, вважає експерт.
DW: Як показало спільне дослідження, проведене низкою науково-дослідних установ Німеччини, зокрема берлінським університетом імені Гумбольдта, клінічним центром Charité і Товариством Макса Планка, майже третина людей у віці від 60 до 80 років ведуть ледь не активніше сексуальне життя, ніж 20- і 30-річні. Як це можна пояснити?
Фолькер ван ден Бум: Ну, подумайте самі: люди похилого віку, як правило, не працюють, у них набагато більше вільного часу і менше турбот, ніж у молодих, і, відповідно, значно більше можливостей насолоджуватися життям. Вони робили стільки всього у своєму житті, що не приносило їм задоволення, що тепер прагнуть займатися тільки тим, що приносить радість, зокрема - одне одним. А молодим потрібно робити кар'єру, забезпечувати добробут щойно створеної сім'ї, займатися вихованням дітей... Багато хто живе в постійному стресі, що негативно позначається на сексуальному житті.
Серед тих, хто звертається до вас за допомогою і порадою, багато літніх людей?
Так. Причому з кожним роком до мене приходить все більше людей у віці 70-75 років. У наш час в Німеччині це вже нікому не здається чимось непристойним - звернутися за допомогою до сексолога. Якщо є така можливість, то чому б нею не скористатися?
З якими проблемами зазвичай до вас звертаються?
Чоловіки нерідко скаржаться на те, що, попри вік, їм практично кожен день потрібен секс, тоді як жінки особливої активності тут не виявляють, мотивуючи це тим, що пік відносин - позаду. Звичайно, універсального рецепта, який врятує сексуальні відносини, не існує. З кожною парою я працюю індивідуально. І добре, якщо чоловік і жінка приходять до мене на прийом разом. Тоді проблема не буде висвітлюватися односторонньо. До того ж разом легше розібратися з тим, хто з партнерів і в яких ситуаціях, можливо, робить помилки, а потім шукати вихід. Я раджу парам більше приділяти уваги один одному і не соромитися говорити про свої потреби і бажання. В жодному разі не можна відмовчуватися і накопичувати образи. Комунікація в питаннях інтимного життя дуже важлива.
Чоловіки більш стримані у вираженні почуттів, ніж жінки. Але це зовсім не означає, що вони - бездушні істоти. Просто для чоловіків важливішими є дії, що ведуть до досягнення мети, ніж зовнішній прояв емоцій. А жінки надають значення прелюдії: поцілункам, обіймам, ніжним словами. Якщо всього цього немає, то і секс багатьом не особливо потрібен. Чоловік, який це розуміє і не скупиться на ніжність і любов, буде винагороджений сповна.
Виходить, секс можливий у будь-якому віці? А як же вікові зміни організму?
Так, з віком як у жінок, так і у чоловіків час від часу з'являються проблеми з ерекцією. Це абсолютно нормально. Зате пара в такі моменти може насолоджуватися обіймами і ласками, що зближує ще більше. Якщо ж проблеми з потенцією у пацієнта затяжні, я рекомендую йому звернутися до уролога і пройти серйозне обстеження. Адже для лібідо стан здоров'я відіграє дуже важливу роль. Взагалі сьогодні фармацевтичний ринок пропонує безліч препаратів для відновлення потенції: спеціальні таблетки, уколи, вакуумну терапію. Але призначити лікування може тільки лікар. Втім, стан чоловічої потенції залежить і від психологічних факторів: наявності комплексів, поганих стосунків у сім'ї і на роботі. У таких випадках на допомогу прийде сексолог-психотерапевт.
А може секс в літньому віці негативно позначитися на здоров'ї?
Статевий акт - це сплеск гормонів щастя. Він покращує кровообіг, прискорює обмін речовин, тренує тіло. Секс корисний і для психіки, і для фізичного здоров'я. Регулярний помірний секс у похилому віці - це справжній еліксир молодості. Правда, занадто інтенсивне інтимне життя створює стрес для серцево-судинної системи і обертається надмірним навантаженням для організму. Але це, як правило, частіше стосується чоловіків.
Зате для літніх жінок регулярні статеві контакти - це завжди плюс! У них нормалізується тиск, знижується ризик гіпертонії. А увага і ніжність, які виявляє партнер, позитивно позначаються на психологічному стані.
Загалом, висновок такий: регулярний секс в зрілому віці корисний, але треба займатися ним в міру. І дуже важливо, щоб сексуальні контакти були не обов'язком, а обопільним бажанням. Якщо у стосунках партнерів панують взаєморозуміння, повага і любов, то й інтимне життя у них буде довгим і щасливим.