 Німецький депутат про вибори в Україні: Зеленський теж не з неба впав | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2019

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Україна

Німецький депутат про вибори в Україні: Зеленський теж не з неба впав

Депутат Бундестагу від ХДС Матерн фон Маршалл був єдиним із правлячої у Німеччині коаліції, хто спостерігав за виборами президента України. DW розпитала його про очікування після оприлюднення даних екзит-полів.

Лідер голосування у першому турі виборів президента України Володимир Зеленський

Лідер голосування у першому турі виборів президента України Володимир Зеленський

DW: Дані "Національного екзит-полу" вказують на те, що в другому турі за крісло президента України боротимуться Володимир Зеленський (30,6 відсотка) та Петро Порошенко (17,8 відсотка). Чи дивують Вас такі прогнози?

Матерн фон Маршалл (Matern von Marschall): Ці прогнози не набагато відрізняються від тих оцінок, які ми мали останніми днями. Тож тепер варто дочекатися офіційний результатів голосування. Але багато що вказує на те, що попередні прогнози справдяться.

Юлія Тимошенко вже після оприлюднення перших екзит-полів заявила, що не поділяє такі прогнози та, за оцінками власного штабу, все ж проходить у другий тур. Чи означає це, що нас ще очікує боротьба за друге місце?

Це важке питання. Ще перед виборами, коли ми були в Києві, я сам побував на площі, де виступала Юлія Тимошенко. І в мене вже було враження, що з огляду на невтішні прогнози Юлія Тимошенко сильно пішла в захисну позицію, звинувачуючи суперників, зокрема, у можливих маніпуляціях. Це серйозні закиди, і вони звучали в її словах уже тоді. Тепер варто подивитися, як вона реагуватиме на офіційні результати.

Депутат Бундестагу від ХДС Матерн фон Маршалл

Депутат Бундестагу від ХДС Матерн фон Маршалл

Чи рахуєтеся Ви з якогось роду протестами чи мобілізацією її виборців?

У будь-якому разі, під час свого візиту до України в мене не склалося враження, що тут панує важкий настрій на вулицях. Навпаки - люди справили на мене розслаблене, дружнє враження, але водночас дуже завзяте. Виборча явка висока, усі, схоже, активно беруть у цих виборах участь. Попри те, що певне розчарування політиками також має місце. Але я не бачу на вулицях агресії.

На Вашу думку, ця висока явка - понад 60 відсотків - свідчить про розчарування?

Це дуже цікаве запитання. Адже з одного боку, кажуть, що люди не мають жодних ілюзій, розчаровані, роздратовані політикою. Але з іншого - висока явка свідчить якраз про протилежне, а саме про велику зацікавленість політикою та бажання забезпечити перемогу власному кандидату чи кандидатці.

DW.COM

Володимир Зеленський та Петро Порошенко виходять в другий тур президентських перегонів, згідно з даними опитування на дільницях. (31.03.2019)

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів. (31.03.2019)

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Тобто це, очевидно, не суперечить один одному - розчарування попередньою політикою та одночасно активне використання власного виборчого права, щоб або добитися змін, або гарантувати стабільність. Думаю, це питання вибору між змінами чи продовженням вже наявного курсу особливо гостро постане перед другим туром.

Чи означатиме можлива перемога Володимира Зеленського, на Вашу думку, зміни чи продовження нинішнього курсу?

На це запитання так само нелегко відповісти. Він демонструє себе таким, що, мовляв, лише з ним можливий новий політичний шлях. Але якщо уважно придивитися за куліси, то видно, що він і сам пересувається не поза елітами. Телеканал "1+1", на якому демонструється його серіал ("Слуга народу", - Ред.) належить одному з олігархів - Ігорю Коломойському. Тож він (Володимир Зеленський, - Ред.), таким чином, перебуває в середовищі, яке не є відділеним від попередніх структур. Тобто він теж не з неба впав.

Ви спостерігали за виборами в Перемишлянському районі на Львівщині. Які Ваші враження? Що ви бачили? Чи стикалися ви з порушеннями виборчого законодавства?

Скажу одразу, що я можу говорити лише про власні враження. Я тут від Ради Європи, ми зберемо тепер інформацію від усіх спостерігачів за виборами й завтра буде попередня оцінка, зокрема й від ОБСЄ. Але там, де я був, вибори проходили без порушень, члени виборчих комісій були дуже дисциплінованими та завзятими, не було жодних проблем із прозорістю процесу. Можна навіть у позитивному сенсі сказати, що люди були надзвичайно серйозними та навіть гордими, виконуючи свої обов'язки членів виборчих комісій. Це те, чого нашим країнам у Євросоюзі, можливо, можна було б повчитися, де явка не така висока і де часто не відчувається жодної гордості взагалі через застосування свого виборчого права. Ця атмосфера мене дуже вразила.

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