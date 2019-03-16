Німецький відставний полковник: За безпечне сусідство з Росією Україні доведеться сплатити ціну

Згідно з оприлюдненим напередодні інавгурації Володимира Зеленського опитуванням, 75 відсотків респондентів очікують від нового президента прямого діалогу з президентом РФ, зокрема щодо припинення воєнних дій на Донбасі. Про перспективи мирного врегулювання на Донбасі DW розпитала чільного відставного німецького військового Вольфа Пуле (Wolf Poulet), який у часи "Холодної війни" працював над "розрядкою" відносин Заходу і Москви.

DW: Свого часу ви відповідали за реалізацію заходів зі зміцнення довіри між Заходом і Москвою відповідно до домовленостей Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінські угоди). Як вважаєте, сьогодні напрацювання епохи політики "розрядки" ще можуть бути корисними?

Вольф Пуле: Так, це дуже слушне порівняння. Однак, думаю, що сьогодні цілком інші часи, змінилася роль Росії, іншим є і її керівництво. Сьогодні слід бути критичнішим та більш скептичним щодо дій Росії. Я би навіть порадив Україні завести щоденник і туди щодня вносити дані про те, до яких дій вдається Росія проти України. І таких записів там не бракуватиме. Росія не виявляє жодного співчуття до України, натомість постійно намагається застосовувати тиск. Саме тому дуже затребуваними стають готовність України до компромісу та прагматизм. Інакше тиск цей триватиме. Слід зважати і на інтереси Росії. Я не виступаю захисником її інтересів, але слід визнати наявність таких інтересів і зважати на них при оцінці ситуації.

Що означає визнання "наявності російських інтересів"? Послаблення міжнародної ізоляції Росії, відхід від санкційного режиму?

Про санкції я навіть не згадував! Дії Росії я вважаю хибними, але одне діло - моральна та правова оцінка, а інше питання - що із цим робити? Тому вважаю, що найкращим для нас на Заході та для наших українських сусідів було б застосувати мудрі, реалістичні підходи (до Росії - Ред.) і подумати про збалансовані компроміси з Росією. І вже можна говорити, що Україні доведеться заплатити певну ціну. Але українці вже її платять, адже ситуація була змінена незаконно і не на користь України. Та якщо ж ми хочемо вироблення modus vivendi (згода на мирне співіснування попри розбіжності у поглядах - Ред.) та безпечного сусідства, за це слід буде сплатити ціну. І Росія наполягатиме на ній.

20 травня до присяги приведений новий президент України Володимир Зеленський. Які можливості, на вашу думку, відкриваються тепер у питанні мирного врегулювання на Донбасі та анексованого Росією Криму?

Я би апелював до того, щоби бути реалістом і найважливіше - реалістично оцінювати баланс сил між Росією та Україною. Варто провести оцінку ситуації і дуже обережно визначати для себе свої можливості.

На що особливо слід зважати новому президентові України?

Насамперед слід дати новому президентові час на те, щоби організувати владну систему. Думаю, що попередній президент (Петро Порошенко - Ред.), який зробив чималого хорошого, втратив довіру українців через те, що підтримував корупційну систему. І якщо новий президент теж підтримуватиме корупцію, то це означитиме, що в Україні нічого не змінилося. Саме так, брутально, слід це розглядати. Він має дистанціюватися від банкірів і олігархів. Але гадаю, що це шанс для України. Дуже добре, що (Володимир Зеленський - Ред.) молодий і має свіжі ідеї. Найважливіше те, щоби він вибрав для себе найкращих радників. Навіть, якщо вони будуть йому лестити, це мають бути найкращі радники. Приміром, як колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. Таких людей він має зберегти. Але це буде нелегкий процес, буде багато протидії.

За вашими спостереженнями, як у Росії сприймають демократичну зміну влади в Україні? Хіба це не виклик путінській системі?

Найгіршим для росіян стало б не те, коли б Україна отримала від НАТО зброю чи підвищила бойові можливості. Українці і зі старою зброєю на це здатні. Так от, найгіршим стало б те, якби Україна крок за кроком ставала б країною, де зміцнюється верховенство права, де зміцнюється справедливість, де громадяни мають більше прав, де економіка стає міжнародно-орієнтованою і куди вкладають інвестиції. Це і є найважливішим. І якщо Україні вдасться цього досягти, росіянам це навряд чи сподобається, але це є важливим для самої України.

Довідка: Вольф Пуле - полковник Бундесверу у відставці, колишній прес-секретар генерального інспектора Бундесверу та парламентський референт фракції Вільної демократичної партії Німеччини у Бундестазі.Пуле очолює міжнародну консалтингову фірму і регулярно коментує геополітичні теми на сторінках Frankfurter Allgemeine Zeitung та в інших ЗМІ Німеччини.