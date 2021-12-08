Німецький бізнес покладає великі надії на візит канцлера ФРН Шольца до РФ

Німецький бізнес в Росії покладає "великі надії" на візит канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Москви. Про це заявив глава німецько-російської зовнішньоторговельної палати (AHK) Райнер Зеле (Rainer Seele) в неділю, 13 лютого.

"Конфлікт навколо України у будь-якому разі має бути вирішено мирно та дипломатичним шляхом", - переконаний Зеле.

Глава німецького кабміну 14 лютого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а 15 лютого проведе переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

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За п'ять років німецький бізнес інвестував близько 7,6 мільярда євро в економіку Росії

Глава АНК застеріг політиків та бізнес від розірвання контактів та замороження проєктів. Такий крок призведе не до зниження напруги, а до "ще більшої конфронтації", наголосив він. Натомість ставку варто робити на розбудову зв'язків, вважає Зеле.

"Навіть у найпохмуріші часи холодної війни німецький бізнес та економіка завжди були містком між Німеччиною та Радянським Союзом", - додав він.

В АНК зазначили, що незважаючи на санкції через конфлікт в Україніта обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу німецькі компанії за останні п'ять років інвестували близько 7,6 мільярда євро в економіку Росії.

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Росія вимагає від іноземців тести на ВІЛ, сифіліс та COVID-19

У грудні 2021 року Росія зобов'язала всіх іноземців, які прибувають до країни довше, ніж на три місяці, надавати міністерству внутрішніх справ довідки про перевірку на наявність наркотичних речовин та відсутність інфекційних захворювань, зокрема ВІЛ, сифіліс, проказа, туберкульоз та COVID-19. Німецькі компанії розраховують, що Шольц обговорить це питання з російським лідером.

"Німецькі та іноземні менеджери та інженери вимушені проходити тривалу та дискримінаційну процедуру, що шкодить інвестиційному клімату", - скаржиться глава ради АНК Маттіас Шепп (Matthias Schepp).

На тлі цього нововведення в АНК попереджали про загрозу масового виходу німецьких компаній з російського ринку. Незважаючи на зусилля німецько-російської торговельної палати, їхня кількість і надалі знижується. Так, у 2011 році кількість німецьких фірм у РФ складала 6300, втім протягом останніх десяти років вона зменшилася на 40 відсотків.

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