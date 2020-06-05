Німецький бізнес критикує санкції США проти "Північного потоку-2"

Німецькі ділові кола застерігають від запровадження нових американських санкцій проти газогону "Північний потік-2". "Ці плани є прямою загрозою для правової визначеності в ЄС та через американські санкції будуть використані проти десятків німецьких та європейських компаній", - заявив у п'ятницю, 5 червня, голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес (Oliver Hermes), передає агенція Reuters.

За його словами, плани американських сенаторів щодо застосування нових санкцій стануть причиною "купи битого скла в трансатлантичних відносинах". Східний комітет німецької економіки вимагає від німецького уряду та Єврокомісії захистити суверенітет європейських рішень.

У США пропонують посилити санкції

Напередодні в американському Сенаті був представлений законопроєкт, що передбачає розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". У розробці документа брали участь як сенатори від Республіканської партії, що має більшість у Сенаті, так і сенаторка-демократка Джин Шахін. Законопроєкт поширює американські обмежувальні заходи не лише на компанії, безпосередньо причетні до прокладання трубопроводу, а також і на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу чи портові послуги.

Будівництво газогону зупинено

Як повідомлялося, натепер роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів Америки для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Утім, у Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року, адже для прокладання труб в Балтійське море з російського Далекого Сходу прийшло судно "Академік Черський".

Дивитись відео 03:45 Поділитись "Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (05.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3dJyc "Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (05.06.2020)



