 Німецький бізнес критикує санкцій США проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Німецький бізнес критикує санкцій США проти "Північного потоку-2"

Застосування проти російського газогону "Північний потік-2" нових американських санкцій зашкодить десяткам німецьких та європейських компаній, наголосив голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес.

Олівер Гермес

Олівер Гермес (фото з архіву)

Німецькі ділові кола застерігають від запровадження нових американських санкцій проти газогону "Північний потік-2". "Ці плани є прямою загрозою для правової визначеності в ЄС та через американські санкції будуть використані проти десятків німецьких та європейських компаній", - заявив у п'ятницю, 5 червня, голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес (Oliver Hermes), передає агенція Reuters.

За його словами, плани американських сенаторів щодо застосування нових санкцій стануть причиною "купи битого скла в трансатлантичних відносинах". Східний комітет німецької економіки вимагає від німецького уряду та Єврокомісії захистити суверенітет європейських рішень.

У США пропонують посилити санкції

Напередодні в американському Сенаті був представлений законопроєкт, що передбачає розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". У розробці документа брали участь як сенатори від Республіканської партії, що має більшість у Сенаті, так і сенаторка-демократка Джин Шахін. Законопроєкт поширює американські обмежувальні заходи не лише на компанії, безпосередньо причетні до прокладання трубопроводу, а також і на тих, хто надає їм страхову або юридичну допомогу чи портові послуги.

Будівництво газогону зупинено

Як повідомлялося, натепер роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів Америки для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Утім, у Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року, адже для прокладання труб в Балтійське море з російського Далекого Сходу прийшло судно "Академік Черський".

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