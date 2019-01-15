 Німецький бізнес готується до негативних наслідків через ситуацію з Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Німецький бізнес готується до негативних наслідків через ситуацію з Brexit

Вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди означатиме для німецьких підприємств скорочення торгівлі з королівством, а також значне збільшення митних тарифів.

Наслідки Brexit без угоди з ЄС будуть важкими для німецьких підприємств

Наслідки Brexit без угоди з ЄС будуть важкими для німецьких підприємств

Провал голосування в британському парламенті за угоду щодо виходу королівства з Європейського Союзу негативно вплине і на компанії в ФРН. "Вихід без угоди означає не просто торгівлю товарами з митними зборами, але, швидше за все, тимчасово повне припинення торгівлі між ЄС та Великобританією", - застерігає президент Інституту світової економіки в Кілі (IfW) Денніс Сновер (Dennis Snower).

За словами гендиректора Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Йоахіма Ланґа (Joachim Lang), економіці Великобританії загрожує рецесія, яка не пройде непоміченою і для Німеччини. "Будь-яка невизначеність загрожує сотням тисяч робочих місць в Німеччині і, перш за все, у Великобританії", - констатував він.

Вихід Великобританії з ЄС є досить чутливим питанням для німецького бізнесу, оскільки Лондон - п'ятий за важливістю торговий партнер Берліна, нагадав президент Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) Ерік Швайцер (Eric Schweitzer). Він закликав компанії готуватися до Brexit без угоди. "Це означатиме необхідність щорічно додатково оформляти мільйони митних декларацій і платити мільярди євро мит", - попередив Швайцер.

Німецькі аграрні компанії також занепокоєні через невизначені перспективи у торгівлі з Великобританією. "Відкритий ринок з Великобританією все ще є для нас найвищим пріоритетом", - сказав глава Німецького союзу селян (DBV) Йоахім Руквід (Joachim Rukwied). За словами міністерки сільського господарства ФРН Юлії Клекнер (Julia Klöckner), ці проблеми торкнуться також рибальских підприємств, які здійснюють діяльність у британських водах.

Такої ж думки дотримуються в Об'єднанні німецької автомобільної промисловості (VDA). "Без упорядкованих і практичних рішень для економіки на кону опиняться і робочі місця в автоіндустрії, особливо на британській стороні", - вважає глава VDA Бернгард Маттес (Bernhard Mattes). На його думку, заради запобігання нерегульованого виходу Великобританії з ЄС було б розумно посунути його на більш пізній термін.

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За даними DIHK, загальний обсяг торгівлі між ФРН та Великобританією у 2017 році склав близько 121,5 мільярда євро. Федеральне відомство статистики повідомило, що Сполучене Королівство імпортувало товари з Німеччини на суму 78,8 мільярда євро, а експортувало у ФРН товарів на близько 40 мільярдів євро.

Як повідомлялось, 15 січня нижня палата британського парламенту відхилила узгоджений з ЄС після 18 місяців переговорів план виходу Великобританії з ЄС. Документ підтримали лише 202 депутати (при необхідних 320), проти висловилися 432. Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей має намір представити план подальших дій 21 січня. Але до цього її уряд повинен витримати вотум довіри в парламенті. Голосування призначене на 16 січня. Вихід Великобританії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року.

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Наслідки Brexit без угоди з ЄС будуть важкими для німецьких підприємств

Бізнес ФРН очікує негативних наслідків через Brexit

Brexit без угоди з ЄС означатиме для німецького бізнесу скорочення торгівлі з Лондоном та збільшення митних тарифів. 

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