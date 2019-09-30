Німецький Бундестаг посилив боротьбу з відмиванням грошей

Німецький Бундестаг у четвер, 14 листопада, ухвалив проєкт закону, який повинен сприяти боротьбі з відмиванням грошей, інформує агенція dpa. Таким чином Німеччина долучиться до виконання відповідних директив ЄС.

Документ запровадить жорсткіші вимоги декларування грошових транзакцій агентами з нерухомості, нотаріусами, продавцями дорогоцінних металів тощо. Так, нотаріуси та агенти з продажу нерухомості повинні будуть інформувати відповідні органи про ймовірні випадки відмивання грошей, наприклад, у разі винаймання квартири на суму від 10 тисяч євро щомісяця.

Ринок нерухомості у ФРН уже наражався на критику урядової фінансової розвідки, яка відзначала його "надзвичайну вразливість" до нелегальних оборудок. Відомство зазначило, що серед 77 252 випадків відмивання грошей у Німеччині торік близько 3800 були пов'язані саме з ринком нерухомості. Раніше Transparency International звітувала про понад 30 мільярдів євро нелегальних коштів, які відмивалися на ринку нерухомості Німеччини у 2017 році.

Законопроєкт проти відмивання коштів ще має ухвалити Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат.

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