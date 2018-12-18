 Німецький астронавт Александер Ґерст повернувся на Землю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Німецький астронавт Александер Ґерст повернувся на Землю

Спусковий апарат, на борту якого знаходилися Александер Ґерст, Сергій Прокоп'єв і Серена Ауньйон-Ченселлор, успішно приземлився в степу Казахстану.

Екіпаж Союзу МС-09: Сергій Прокоп'єв, Серена Ауньйон-Ченселлор і Александер Ґерст

Екіпаж "Союзу МС-09": Сергій Прокоп'єв, Серена Ауньйон-Ченселлор і Александер Ґерст

Екіпаж пілотованого космічного корабля "Союз МС-09" у четвер, 20 грудня, повернувся на Землю після 197 діб польоту. Близько 6:00 ранку астронавт Європейського космічного агентства Александер Ґерст (Alexander Gerst), російський космонавт Сергій Прокоп'єв і американська астронавтка NASA Серена Ауньйон-Ченселлор успішно приземлилися на території Казахстану, інформує агенція dpa. Зворотний політ від Міжнародної космічної станції (МКС) відбувся у штатному режимі і тривав близько трьох годин.

Фахівці пошуково-рятувальних груп вже дісталися до апарату і евакуювали екіпаж, повідомили у "Роскосмосі". Очікується, що Александер Ґерст вже увечері 20 грудня повернеться до Німеччини. У жовтні 42-річний Ґерст став першим німецьким астронавтом, який очолив МКС.

Наприкінці серпня в корпусі корабля "Союз МС-09" була виявлена мікротріщина розміром близько 1,5 міліметра. 12 грудня члени екіпажу МКС вийшли у відкритий космос, оглянули пошкодження і взяли зразки герметика і мікрометеоритного захисту побутового відсіку "Союзу" для дослідження на Землі. Відсік корабля, в обшивці якого була виявлена мікротріщина, під час спуску згорів у щільних шарах атмосфери.

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