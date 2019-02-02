Німецький автовиробник Daimler скоротив прибуток на третину

Провідний німецький автоконцерн Daimler за підсумками 2018 року суттєво скоротив обсяг прибутку. Як повідомив автовиробник у середу, 6 лютого, чистий прибуток у порівнянні з попереднім роком знизився на близько 29 відсотків та становив 7,6 мільярда євро (10,6 мільярда в 2017-му). Операційний прибуток знизився приблизно на 22 відсотки - до 11,1 мільярда порівняно з 14,3 мільярда.

При цьому концерну вдалося збільшити обсяг продажів на 2 відсотки до 167,4 мільярда євро, головно за рахунок зростання збуту вантажних автомобілів. Кількість проданих авто зросла на 2,4 відсотка до 3,3 мільйона.

"Для Daimler 2018-ий був роком із сильним зустрічним вітром", - зазначив голова правління концерну Дітер Цетше (Dieter Zetsche), коментуючи результати роботи компанії.

Зниження прибутковості концерну спричинили різні фактори. Окрім торговельної суперечки між США та Китаєм, це й витрати на відкликання дизельних автомобілів. Нові стандарти щодо викидів та витрат пального (WLTP) також позначилися на результаті діяльності, оскільки Daimler не мав змоги запропонувати клієнтам усі свої моделі, зазначає агентство dpa. Скорочення кількості проданих автомобілів у окремі місяці ледь не спричинило і загальне зниження обсягу продажів за підсумками року.

У концерні очікують, що в 2019 році збут, обсяг продажів та операційний прибуток дещо зростуть.

Зниження прибутку концерну позначиться і на співробітниках. Близько 130 тисяч з них, які працюють за тарифними договорами, отримають в якості річної премії за результатами роботи концерну лише 4965 євро у порівнянні з 5700 євро роком раніше. Загалом у всьому світі у концерні працюють близько 300 тисяч людей.

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