Німецький автовиробник Daimler скоротив прибуток на третину

Провідний німецький автоконцерн Daimler за підсумками 2018 року суттєво скоротив обсяг прибутку. Як повідомив автовиробник у середу, 6 лютого, чистий прибуток у порівнянні з попереднім роком знизився на близько 29 відсотків та становив 7,6 мільярда євро (10,6 мільярда в 2017-му). Операційний прибуток знизився приблизно на 22 відсотки - до 11,1 мільярда порівняно з 14,3 мільярда.
При цьому концерну вдалося збільшити обсяг продажів на 2 відсотки до 167,4 мільярда євро, головно за рахунок зростання збуту вантажних автомобілів. Кількість проданих авто зросла на 2,4 відсотка до 3,3 мільйона.
"Для Daimler 2018-ий був роком із сильним зустрічним вітром", - зазначив голова правління концерну Дітер Цетше (Dieter Zetsche), коментуючи результати роботи компанії.
Зниження прибутковості концерну спричинили різні фактори. Окрім торговельної суперечки між США та Китаєм, це й витрати на відкликання дизельних автомобілів. Нові стандарти щодо викидів та витрат пального (WLTP) також позначилися на результаті діяльності, оскільки Daimler не мав змоги запропонувати клієнтам усі свої моделі, зазначає агентство dpa. Скорочення кількості проданих автомобілів у окремі місяці ледь не спричинило і загальне зниження обсягу продажів за підсумками року.
У концерні очікують, що в 2019 році збут, обсяг продажів та операційний прибуток дещо зростуть.
Зниження прибутку концерну позначиться і на співробітниках. Близько 130 тисяч з них, які працюють за тарифними договорами, отримають в якості річної премії за результатами роботи концерну лише 4965 євро у порівнянні з 5700 євро роком раніше. Загалом у всьому світі у концерні працюють близько 300 тисяч людей.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Американський легіонер
Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Авто-трійця
Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Володар турбін
Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Король аспірину
Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Цифровий революціонер
Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Головний поштар Німеччини
5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Людина майбутнього
Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
П'ятизірковий керівник
Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.
Автор: Ганна Бєднова
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
E-tron від Audi - надія баварського автовиробника
Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Виклик Tesla
Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Ринок електрокарів зростає
Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Стратегічні прорахунки
Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Слабка присутність на ринку
Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Volkswagen задумав наступ
Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Електромобільність та культовий преміум-бренд
Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Daimler теж не хоче пасти задніх
Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Smart лише на електротязі
А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
BMW ґав не ловила
Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Opel теж має дещо в своєму арсеналі
Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
На ринку не лише визнані гравці
Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).
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Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє
Deutsche Post бере справу в свої руки
2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.
Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде