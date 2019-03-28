 Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі

Рятувальне судно німецької НУО Lifeline підібрало близько сотні мігрантів у Середземному морі. Тепер воно просить дозволу пришвартуватися в одному з європейських портів.

Врятовані у Середземному морі мігранти

Врятовані у Середземному морі мігранти (архівне фото)

Німецьке судно Eleonore врятувало близько сотні мігрантів у Середземному морі приблизно в 50 кілометрах від узбережжя Лівії. Про це в понеділок, 26 серпня, заявив співзасновник німецької благодійної організації Mission Lifeline, яка фінансує судно Eleonore, Аксель Штаєр (Axel Steier).

Водночас власник і капітан корабля Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написав у соціальній мережі Twitter: "Я дуже радий, що ми врятували всіх людей. Нам вдалося це буквально в останню мить, адже човен майже затонув". Тепер капітан судна просить уряд ФРН про сприяння, щоб Eleonore дозволили увійти в один з європейських портів.

Цього ж дня стало відомо про порятунок напод 150 мігрантів мальтійською та грецькою береговою охороною, передає агенція новин dpa.

Раніше капітан судна був оштрафований на Мальті

Після того як наприкінці червня 2018 року жодна країна Євросоюзу протягом кількох діб не погоджувалася приймати німецьке судно Lifeline з врятованими 234 мігрантами з Лівії на борту, воно прибуло в порт Валлетти. Мальтійські влада конфіскувала судно, оскільки воно "не належало жодній державі". Екіпаж стверджував, що Lifeline ходить під нідерландським прапором, проте влада Нідерландів заперечувала це.

Згодом щодо капітана Клауса-Петера Райша порушили кримінальну справу. Його звинувачували в керуванні судном в територіальних водах Мальти без належної ліцензії, незаконному перетині морського кордону держави і ігноруванні посадових інструкцій.

У підсумку його засудили на Мальті до штрафу в 10 тисяч євро. Водночас суд визнав, що порятунок мігрантів не був для Райша комерційною діяльністю, а гуманітарним актом.

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    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

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  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

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