Німецьке судно врятувало близько 100 мігрантів у Середземному морі

Німецьке судно Eleonore врятувало близько сотні мігрантів у Середземному морі приблизно в 50 кілометрах від узбережжя Лівії. Про це в понеділок, 26 серпня, заявив співзасновник німецької благодійної організації Mission Lifeline, яка фінансує судно Eleonore, Аксель Штаєр (Axel Steier).

Водночас власник і капітан корабля Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написав у соціальній мережі Twitter: "Я дуже радий, що ми врятували всіх людей. Нам вдалося це буквально в останню мить, адже човен майже затонув". Тепер капітан судна просить уряд ФРН про сприяння, щоб Eleonore дозволили увійти в один з європейських портів.

Цього ж дня стало відомо про порятунок напод 150 мігрантів мальтійською та грецькою береговою охороною, передає агенція новин dpa.

Раніше капітан судна був оштрафований на Мальті

Після того як наприкінці червня 2018 року жодна країна Євросоюзу протягом кількох діб не погоджувалася приймати німецьке судно Lifeline з врятованими 234 мігрантами з Лівії на борту, воно прибуло в порт Валлетти. Мальтійські влада конфіскувала судно, оскільки воно "не належало жодній державі". Екіпаж стверджував, що Lifeline ходить під нідерландським прапором, проте влада Нідерландів заперечувала це.

Згодом щодо капітана Клауса-Петера Райша порушили кримінальну справу. Його звинувачували в керуванні судном в територіальних водах Мальти без належної ліцензії, незаконному перетині морського кордону держави і ігноруванні посадових інструкцій.

У підсумку його засудили на Мальті до штрафу в 10 тисяч євро. Водночас суд визнав, що порятунок мігрантів не був для Райша комерційною діяльністю, а гуманітарним актом.