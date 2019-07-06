 Німецьке рятувальне судно з мігрантами прямує на Мальту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Німецьке рятувальне судно з мігрантами прямує на Мальту

Німецьке судно "Alan Kurdi" з врятованими мігрантами не дочекалося дозволу увійти в італійські води біля острова Лампедуза і взяло курс на Мальту.

Судно Alan Kurdi

Судно "Alan Kurdi"

Німецьке рятувальне судно "Alan Kurdi" з біженцями на борту після кількох днів очікування дозволу на вхід в італійські територіальні води біля острова Лампедуза увечері суботи, 6 липня, взяло курс на Мальту. Про це йдеться у повідомленні в мікроблозі Twitter німецької організації "Sea Eye", якій належить судно.

DW.COM

Човен Alex з врятованими мігрантами на борту проігнорував заборону мінстра МВС Маттео Сальвіні і увійшов у порт Лампедуза. Сальвіні вже запевнив, що не дозволить мігрантам зійти на берег. (06.07.2019)

Рішенням суду 31-річну Каролу Ракете звільнено з-під домашнього арешту. Тим часом сума зібраних благодійних пожертв для організації Sea-Watch перевищила 1,3 мільйона євро. (02.07.2019)

Німецьке рятувальне судно "Alan Kurdi" з 65 біженцями на борту прямує до острова Лампедуза. Глава МВС Італії Сальвіні погрожує не пустити корабель у італійські порти. (06.07.2019)

"Alan Kurdi" увечері бере курс на Мальту. Ми не можемо чекати, поки на борту виникне надзвичайна ситуація. Тепер стане ясно, чи підтримають європейські уряди позицію Італії. Людські життя - це не розмінна монета", - зайвили представники організації.

Раніше того ж дня глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Сальвіні відмовився відкрити порти і, в свою чергу, закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів судна, які "допомагають торговцям людьми і контрабандистам".

На борту "Alan Kurdi" перебувають 65 мігрантів, врятованих у Середземному морі біля берегів Лівії. Берлін оголосив про свою готовність прийняти частину біженців.

Напередодні судно Alex з мігрантами увійшло в італійський порт Лампедуза попри заборону міністра внутрішніх справ Італії. Alex належить італійській неурядовій організації Mediterranea Saving Humans та розрахований на 18 людей. Натомість на його борту перебував 41 врятований мігрант та члени екіпажу. Судно перебувало у морі близько двох днів.

  • Мета - вижити

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    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

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    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

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  • Підніжка біженцю

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  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

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  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

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  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


Дивитись відео 01:07

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