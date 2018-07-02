Німецьке ноу-хау: пральна машина для пластикового сміття (відео)

Плоггінг - прибирання сміття під час пробіжки

Новий екологічний та спортивний тренд під назвою "плоггінг" походить зі Швеції. Він корисний і для довкілля, і для тіла. Кореспондентка DW випробувала його на собі, родині і друзях. (15.06.2018)