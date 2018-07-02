 Німецьке ноу-хау: пральна машина для пластикового сміття (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.07.2018

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Політика й суспільство

Німецьке ноу-хау: пральна машина для пластикового сміття (відео)

Обсяги пластикового сміття у світі вражають - понад 100 мільйонів тонн на рік. Переробляти можна лише очищений пластик. Тому німецький інженер винайшов свого роду пральну машину для пластику.

Пластикове сміття

Пластикове сміття

Пральна машина для пластику коштує близько 600 тисяч євро. Підприємство хоче вийти з нею на світовий ринок. Дивіться, як це працює:


 

DW.COM

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Пластикове сміття

Німецьке ноу-хау: пральна машина для пластику (відео)

Переробляти можна лише очищене пластикове сміття. Німецький інженер винайшов свого роду пральну машину для пластику. 

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