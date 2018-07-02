Німецьке ноу-хау: пральна машина для пластикового сміття (відео)

Обсяги пластикового сміття у світі вражають - понад 100 мільйонів тонн на рік. Переробляти можна лише очищений пластик. Тому німецький інженер винайшов свого роду пральну машину для пластику.
Пральна машина для пластику коштує близько 600 тисяч євро. Підприємство хоче вийти з нею на світовий ринок. Дивіться, як це працює:
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У Німеччині навчилися робити пластик з ...цикорного салату. Він міцніший за звичайний, але головне - його легко переробляти. Ось як це працює. (12.06.2018)