 Німецьке МЗС вибачилось за свій твіт про візи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2020

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Німецьке МЗС вибачилось за свій твіт про візи

Міністерство закордонних справ ФРН долучилось до флешмобу, поділившись твітом про схвалені візи. Пізніше відомство визнало, що це не може бути темою для жартів.

Міністерство закордонних справ Німеччини в Берліні

Міністерство закордонних справ Німеччини в Берліні

Міністерство закордонних справ ФРН вибачилось перед користувачами соцмереж за свій власний твіт. 16 січня відомство долучилось до флешмобу у соцмережі Twitter, який проходить під хештегом #SeduceSomeoneInFourWords, що можна перекласти як "Спокусіть когось чотирма словами". Під цим хештегом користувачі соцмереж публікували висловлювання, на кшталт: "Поїхали разом на море", "Я насмажила нам сирників" та інші.

МЗС Німеччини, своєю чергою, долучився до флешмобу, розмістивши твіт зі словами "Ваша віза була схвалена".

Утім, пізніше МЗС вибачилось за цей твіт. "Бути смішним, мабуть, не завжди є нашою сильною стороною. Ми видалили цей твіт і просимо вибачення у всіх, кого він образив. Ми знаємо, що процес оформлення віз є складним, і рішення про візи можуть глибоко вплинути на життя людей. Наші колеги сприймають ці рішення дуже серйозно", - йдеться у новому повідомленні МЗС.

До флешмобу долучились й інші державні відомства Німеччини. Наприклад, поліція міста Кайзерслаутерн написала: "Ми рідко приходимо поодинці".

Федеральна поліція зазначила таке: "Відвідаємо вас також вдома".

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