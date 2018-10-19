Німецька ферма безкоштовно роздала 30 тонн яблук

Цього року в Німеччині великий урожай яблук. Фруктів так багато, що їх нікуди подіти. До того ж фермерам невигідно їх продавати: 100 кілограмів коштують зараз близько восьми євро. І навіть за собівартістю - 75 центів за кілограм - купувати їх майже ніхто не хотів. Щоб не знищувати яблука, в господарстві неподалік від Боденського озера вирішили роздати їх безкоштовно.
Фермери очікували, що акція триватиме всі вихідні. Але вже в суботу, 20 жовтня більше тисячі людей з кошиками та ящиками зібрали весь урожай - приблизно 30 тонн яблук. "Дивно, що люди розібрали той сорт, який зазвичай не користується попитом у покупців і взагалі не розпродається", - повідомляє інтернет-видання schwäbische.de.
Власник фермерських угідь, де люди збирали яблука, Альфред Вассмер (Alfred Wassmer) також поскаржився на те, що "супермаркети переповнені закордонними яблуками". Передовсім ідеться про яблука із Нової Зеландії, Аргентини та Чилі. До речі, люди, які подякували у соціальних мережах фермерам за безкоштовні яблука, зазначали, що яблука з Латинської Америки є дешевшими за німецькі.
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Яблуко у культурній історії
Фруктовий комп'ютер
Мабуть, найвідоміше яблуко ХХІ століття: Apple Inc. Ідея народилась 1 квітня 1976 року. Логотип компанії - надкушене яблуко - 1977 року розробив Роб Янофф. Назву вигадав співзасновник Apple Стів Джобс. Як пише автор офіційної біографії Джобса Волтер Айзексон, Джобс тоді якраз сидів на фруктовій дієті. Назвати компанію Apple (Яблуко) йому спало на думку дорогою з яблуневого саду.
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Яблуко у культурній історії
Адам і Єва
Яблуко відіграло важливо роль навіть у раю. З погляду християнства "прабатьки людства" припустилися фатальної помилки: вони ослухалися божої заповіді не їсти плодів з дерева знання добра й зла. Але Єва зірвала яблуко з цього дерева, надкусила сама та принесла Адамові, щоб він теж його скуштував.
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Яблуко у культурній історії
Епізод із грецької міфології
Дуже делікатне завдання: молодий троянський принц Паріс має визначити, яка з трьох грецьких богинь - Афродіта, Афіна або Гера - є найвродливішою. Оскільки кожна з них хоче, щоб Паріс зробив вибір на її користь, вони намагаються його підкупити. Афродіта пропонує Парісу кохання найгарнішої жінки у світі. Прийнявши рішення на її користь, принц вручає богині золоте яблуко.
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Яблуко у культурній історії
Сила тяжіння
Кажуть, що англійському науковцеві та математику Ісааку Ньютону яблуко впало з дерева просто на голову. Це начебто змусило його замислитися про силу, яка змушує яблуко падати донизу, а не летіти вбік чи вгору. Цей епізод, кажуть, наштовхнув Ньютона на ідею закону всесвітнього тяжіння.
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Яблуко у культурній історії
Дерево вічного життя
У багатьох різних культурах яблуня завжди пов'язана з життям. У скандинавських сагах - як і у грецькій міфології - вона відповідає за вічне життя. Мартін Лютер одного разу начебто сказав: "Якби я знав, що завтра прийде останній день, то посадив би сьогодні ще одну яблуньку".
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Яблуко у культурній історії
Влучити в яблуко
Фрідріх Шіллер написав свою п'єсу "Вільгельм Телль" на початку ХІХ століття. У ній він розповів історію швейцарського національного героя, який повстав проти владолюбного гнобителя. Ця суспільно критична п'єса актуальна і сьогодні. Могутній намісник вигадав покарання для Вільгельма Телля: він мусив влучити в яблуко на голові свого сина.
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Яблуко у культурній історії
Хто на світі наймиліший?
У казці братів Ґрімм "Білосніжка та семеро гномів" зла королева заздрила вроді її падчерки Білосніжки. Щоб стати "наймилішою на світі", вона хоче вбити дівчину. Королева отруює яблуко, Білосніжка його кусає і падає мертвою. Але людина, яка несе труну, спотикається, дівчина випльовує яблуко - і оживає! Щасливий кінець!
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Яблуко у культурній історії
Лейбл звукозапису
У 1968 році музичний гурт The Beatles заснував власний лейбл звукозапису Apple Records. Логотип - яблуко сорту Гренні Сміт - вперше був зображений на обкладинці легендарного "Білого альбому", який був презентований 22 листопада 1968 року. Схожість з назвою американської компанії Apple Inc. стала причиною кількох судових процесів, внаслідок яких студія звукозапису отримала мільйонні платежі.
Автор: Юрґен Брендель, Дмитро Губенко