Німецька ферма безкоштовно роздала 30 тонн яблук

Цього року в Німеччині великий урожай яблук. Фруктів так багато, що їх нікуди подіти. До того ж фермерам невигідно їх продавати: 100 кілограмів коштують зараз близько восьми євро. І навіть за собівартістю - 75 центів за кілограм - купувати їх майже ніхто не хотів. Щоб не знищувати яблука, в господарстві неподалік від Боденського озера вирішили роздати їх безкоштовно.

Фермери очікували, що акція триватиме всі вихідні. Але вже в суботу, 20 жовтня більше тисячі людей з кошиками та ящиками зібрали весь урожай - приблизно 30 тонн яблук. "Дивно, що люди розібрали той сорт, який зазвичай не користується попитом у покупців і взагалі не розпродається", - повідомляє інтернет-видання schwäbische.de.

Власник фермерських угідь, де люди збирали яблука, Альфред Вассмер (Alfred Wassmer) також поскаржився на те, що "супермаркети переповнені закордонними яблуками". Передовсім ідеться про яблука із Нової Зеландії, Аргентини та Чилі. До речі, люди, які подякували у соціальних мережах фермерам за безкоштовні яблука, зазначали, що яблука з Латинської Америки є дешевшими за німецькі.