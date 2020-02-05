 Німецька спецслужба бере під нагляд правопопулістів АдН у Бранденбурзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

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Новини

Німецька спецслужба бере під нагляд правопопулістів АдН у Бранденбурзі

Відомство з охорони конституції у Бранденбурзі бере під нагляд весь земельний осередок правопопулістів АдН. Екскерівника осередку вважають прибічником правоекстремістських поглядів.

Колишній керівник партійного осередку правопопулістів АдН у Бранденбурзі Андреас Кальбіц

Андреас Кальбіц

Відомство з охорони Конституції у Бранденбурзі бере під нагляд усіх представників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у цій федеральній землі. Про це у понеділок, 15 червня, повідомило земельне міністерство внутрішніх справ, передає агенція dpa.

Донедавна очільником партійного осередку правопопулістів у Бранденбурзі був Андреас Кальбіц (Andreas Kalbitz). У травні однопартійці виключили Кальбіца із складу АдН. Офіційною причиною стало те, що він, коли вступав до АдН 2013 року, не вказав про своє колишнє членство у нині забороненій правоекстремістській молодіжній організації "Heimattreue Deutschen Jugend" та у правоконсервативній партії "Республіканці" з кінця 1993 до початку 1994 року. Утім Кальбіц переконує, що не був членом правоекстремістської молодіжної організації. Рішення про його виключення є надзвичайно суперечливим всередині самої партії. Сам Кальбіц оголосив, що оскаржить це рішення.

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Попри своє виключення Кальбіц утримує сильні позиції серед місцевого осередку правопопулістів у Бранденбурзі. Навіть внутрішній регламент фракції АдН у земельному парламенті було змінено, щоб він міг залишитися її членом. У відомстві з охорони конституції вважають, що Кальбіц має правоекстремістські переконання. 

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