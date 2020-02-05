Німецька спецслужба бере під нагляд правопопулістів АдН у Бранденбурзі

Відомство з охорони Конституції у Бранденбурзі бере під нагляд усіх представників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у цій федеральній землі. Про це у понеділок, 15 червня, повідомило земельне міністерство внутрішніх справ, передає агенція dpa.

Донедавна очільником партійного осередку правопопулістів у Бранденбурзі був Андреас Кальбіц (Andreas Kalbitz). У травні однопартійці виключили Кальбіца із складу АдН. Офіційною причиною стало те, що він, коли вступав до АдН 2013 року, не вказав про своє колишнє членство у нині забороненій правоекстремістській молодіжній організації "Heimattreue Deutschen Jugend" та у правоконсервативній партії "Республіканці" з кінця 1993 до початку 1994 року. Утім Кальбіц переконує, що не був членом правоекстремістської молодіжної організації. Рішення про його виключення є надзвичайно суперечливим всередині самої партії. Сам Кальбіц оголосив, що оскаржить це рішення.

Читайте також: Кремлівська "Альтернатива для Німеччини"? Зв'язки німецьких правих з Росією

Попри своє виключення Кальбіц утримує сильні позиції серед місцевого осередку правопопулістів у Бранденбурзі. Навіть внутрішній регламент фракції АдН у земельному парламенті було змінено, щоб він міг залишитися її членом. У відомстві з охорони конституції вважають, що Кальбіц має правоекстремістські переконання.

Читайте також: Коли розвідка Німеччини може стежити за партіями