Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш

"Українським виборцям цієї неділі не позаздриш, - пише в неділю, 31 березня, франкфуртська газета Frankfurter Runschau.- Що чекає на Україну після цього туру виборів, незрозуміло. Кампанія Зеленського вважається проектом олігарха у вигнанні Ігоря Коломойського, який у ворожих стосунках зі своїм колегою Порошенком. Якщо він стане президентом, це може дати старт новій боротьбі за переділ, причому вигнання тепер загрожуватиме Порошенку. Перспективи, які радше занепокоюють".

"Що ж, тепер лагодити все має, виходить, актор. Це демонструє, наскільки сильним є прагнення оновлення у людей в Україні. - написала напередодні виборів в Україні газета Neue Osnabrücker Zeitung. - Якщо розчарування політиками переходить певний больовий поріг, новачки отримують свій шанс. Так було в Італії у випадку з "Рухом п'яти зірок" коміка Беппе Грілло, який зараз входить до правлячої коаліції. Так було в США, де зараз у Білому домі сидить магнат нерухомості. Для долі країни це означає передусім одне: більше непрогнозованості. В Україні чинний президент Петро Порошенко не справдив покладених на нього надій людей. Він не зміг зупинити корупцію та кумівство - попри весь кредит довіри та підтримку з Заходу".

Мюнхенська Süddeutsche Zeitung розмірковує над наслідками можливої перемоги на виборах Володимира Зеленського: "Політичних ідей до висунення своєї кандидатури Зеленський ніколи не представляв. Як президент Голобородько він робив ставку на прості популістські рішення (…) Або керівник Міжнародного валютного фонду був представлений заколотником, який хотів надати кредит лише, якщо Україна надасть частину своєї території для прийому європейських атомних відходів. Зеленський іще й як кандидат називав умови МВФ "дуже жорсткими" - натомість насправді відсотки за кредитами МВФ для Києва є набагато нижчими за ринкові відсотки. (…) Оприлюднена 26 січня програма Зеленського на чотири сторінки - короткий курс популізму: він обіцяє запровадження прямої демократії та референдумів, долучення всіх українців до національного багатства від народження, вільний вибір університету для успішних випускників шкіл та будівництво доріг на західноєвропейському рівні. Передвиборні зустрічі з дипломатами зі США та важливих країни ЄС мали частково витверезляючий ефект. "Зеленський не міг відповісти майже на жодне запитання", - каже один із учасників такої зустрічі", - пише Süddeutsche Zeitung.