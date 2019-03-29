 Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш

Увесь тиждень перед виборами президента України німецька преса коментувала цю тему, згадуючи роки правління Петра Порошенка та роблячи прогнози щодо майбутнього країни.

default

"Українським виборцям цієї неділі не позаздриш, - пише в неділю, 31 березня, франкфуртська газета Frankfurter Runschau.- Що чекає на Україну після цього туру виборів, незрозуміло. Кампанія Зеленського вважається проектом олігарха у вигнанні Ігоря Коломойського, який у ворожих стосунках зі своїм колегою Порошенком. Якщо він стане президентом, це може дати старт новій боротьбі за переділ, причому вигнання тепер загрожуватиме Порошенку. Перспективи, які радше занепокоюють".

"Що ж, тепер лагодити все має, виходить, актор. Це демонструє, наскільки сильним є прагнення оновлення у людей в Україні. - написала напередодні виборів в Україні газета Neue Osnabrücker Zeitung. - Якщо розчарування політиками переходить певний больовий поріг, новачки отримують свій шанс. Так було в Італії у випадку з "Рухом п'яти зірок" коміка Беппе Грілло, який зараз входить до правлячої коаліції. Так було в США, де зараз у Білому домі сидить магнат нерухомості. Для долі країни це означає передусім одне: більше непрогнозованості. В Україні чинний президент Петро Порошенко не справдив покладених на нього надій людей. Він не зміг зупинити корупцію та кумівство - попри весь кредит довіри та підтримку з Заходу". 

DW.COM

В Україні наближаються президентські вибори, які відбудуться у неділю, 31 березня. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (29.03.2019)

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах. (19.03.2019)

Мюнхенська Süddeutsche Zeitung розмірковує над наслідками можливої перемоги на виборах Володимира Зеленського: "Політичних ідей до висунення своєї кандидатури Зеленський ніколи не представляв. Як президент Голобородько він робив ставку на прості популістські рішення (…) Або керівник Міжнародного валютного фонду був представлений заколотником, який хотів надати кредит лише, якщо Україна надасть частину своєї території для прийому європейських атомних відходів. Зеленський іще й як кандидат називав умови МВФ "дуже жорсткими" - натомість насправді відсотки за кредитами МВФ для Києва є набагато нижчими за ринкові відсотки. (…) Оприлюднена 26 січня програма Зеленського на чотири сторінки - короткий курс популізму: він обіцяє запровадження прямої демократії та референдумів, долучення всіх українців до національного багатства від народження, вільний вибір університету для успішних випускників шкіл та будівництво доріг на західноєвропейському рівні. Передвиборні зустрічі з дипломатами зі США та важливих країни ЄС мали частково витверезляючий ефект. "Зеленський не міг відповісти майже на жодне запитання", - каже один із учасників такої зустрічі", - пише Süddeutsche Zeitung.

Також за темою

Symbolbild Ukraine Wahl Missstände

Що треба знати про вибори президента України-2019 29.03.2019

В Україні наближаються президентські вибори, які відбудуться у неділю, 31 березня. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави.

Wahlen Ukraine

Вибори в Україні: поліція відкрила 25 кримінальних проваджень 31.03.2019

31 березня в Україні відбувається перший тур чергових президентських виборів. На найвищу посаду в країні претендують рекордні 39 кандидатів. DW стежить за подіями.

In der Ukraine wird heute neuer Präsident gewählt

Національний екзит-пол: до другого туру виходять Зеленський та Порошенко 31.03.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.

Реклама

Докладно

default

Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш

ЗМІ Німеччини коментують вибори, згадуючи роки правління Петра Порошенка та роблячи прогнози щодо майбутнього України.  

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  