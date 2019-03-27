 Німецька поліція розслідує чотири спроби теракту на залізниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Німецька поліція розслідує чотири спроби теракту на залізниці

Німецька поліція веде розслідування чотирьох нападів на залізниці, в яких підозрюють затриманого у Відні іракця. Раніше було відомо про два напади.

Поліцейські вивчають місце нападу в Баварії

Поліцейські вивчають місце нападу в Баварії

Затриманого у Відні іракця підозрюють у плануванні чотирьох терористичних атак на залізниці - трьох у Баварії та однієї в Берліні. Про це в п'ятницю, 29 березня, повідомив агенції dpa речник управління кримінальної поліції Баварії. За його словами, три напади відбулися в різний час на тому самому місці біля населеного пункту Аллерсберг. 

Досі було відомо про два напади - в жовтні та грудні 2018 року іракець намагався спричинити залізничні катастрофи в Баварії та Берліні, натягуючи понад коліями сталеві троси. Втім, унаслідок його дій ніхто не постраждав.

Тепер же ведеться розслідування ще двох нападів з використанням сталевих та дерев'яних деталей. За словами речника  управління кримінальної поліції Баварії, плануючи ці теракти, зловмисник припустився помилок у будівництві своїх конструкцій, тож потяги не зійшли з рейок. Коли саме він зробив ці спроби, слідству ще належить дізнатися.

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Тим часом речник суду в Празі повідомив агенції AFP, що Чехія протягом 10 днів видасть Австрії затриманих 27 березня двох іракців (30-річного чоловіка та 27-річну жінку), яких підозрюють у причетності до нападів на німецькій залізниці.

Нагадаємо, що раніше у Відні затримали можливого прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), якого підозрюють у здійсненні нападів на швидкісних залізничних лініях у Німеччині. За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над рейками поблизу населеного пункту Аллерсберг у Баварії на швидкісній залізничній лінії Нюрнберг-Мюнхен. Внаслідок зіткнення потягу з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув підозрілий звук, але не зупиняв потяг, оскільки не виявив несправностей. На возкалі в Мюнхені були виявлені незначні пошкодження потяга.

Пізніше слідчі знайшли на рейках в Аллерсбергу фрагменти дерев'яних та металевих деталей, а також частини сталевого тросу. Також на місці подій знайшли записку та графіті арабською мовою з "абстрактними погрозами" й заявами про підтримку ІД. Наприкінці грудня 2018 року аналогічний інцидент стався в Берліні, зловмисники також залишили записки арабською мовою та прапори ІД.

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