Німецька поліція розслідує сутички в Хемніці

Поліція німецького міста Хемніц у федеральній землі Саксонія розслідує сутички, що виникли 26 серпня. Про це у понеділок, 27 серпня, повідомила речниця поліції, передає інформагенція dpa.

Сутички сталися під час демонстрації, на яку вийшли близько 800 людей. Вони зібралися біля пам'ятника Карлу Марксу та провели ходу під закликами "проти злочинів, які скоюють іноземці". За даними видання Bild, серед протестувальників були "готові до насильства праві". Демонстранти кидали пляшки у правоохоронців та влаштували з ними бійку.

Внаслідок зіткнень поранення отримав один поліцейський, передає агенція AFP. Для забезпечення порядку поліція отримала підкріплення з Дрездена та Лейпцига.

Причиною сутичок стало вбивство в ніч на 27 серпня 35-річного німця. Його було поранено під час бійки на святі міста, в якій взяли участь до десяти людей різних національностей, повідомила поліція. Він помер у лікарні. Також поранення отримали двоє інших людей. Поліція повідомила, що через бійку було затримано двох людей, національність яких не розголошується.