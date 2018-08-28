 Німецька поліція звільнить співробітника, який перешкоджав журналістам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Німецька поліція звільнить співробітника, який перешкоджав журналістам

Співробітника німецької поліції, який брав участь в антиурядовій демонстрації у Дрездені та перешкоджав роботі журналістів, звільнять з роботи за його згодою. Інцидент викликав значний резонанс у ФРН.

Учасник антиурядової демонстрації виявився співробітником кримінальної поліції

Учасник антиурядової демонстрації виявився співробітником кримінальної поліції

Поліція німецької землі Саксонія звільняє співробітника, який перешкоджав знімальній групі телеканалу ZDF під час зйомок антиурядової акції у Дрездені, організованої ультраправим ксенофобським рухом Pegida. Про це поліція Саксонії повідомила на своєму сайті у четвер, 30 серпня, після розмови зі своїм співробітником. За його згодою, його буде звільнено з 3 вересня.

 

Інцидент, який викликав у Німеччині значний резонанс, стався 16 серпня. Журналісти ZDF знімали демонстрантів, які проходили вулицею, коли один з учасників акції раптом зупинився та кілька разів прокричав слова "Брехлива преса" і зажадав припинити зйомку. На це оператор запропонував чоловікові йти далі, але той відмовився й став звинувачувати журналістів у протизаконній зйомці.

За сценою спостерігали поліцейські, котрі стояли поблизу. Саме до них демонстрант і звернувся зі скаргою на репортерів ZDF. Правоохоронці затримали журналістів, щоб перевірити їхні посвідчення та зафіксувати особисті дані. Процедура тривала 45 хвилин. Протягом усього цього часу знімальна група не могла працювати.

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Згодом з'ясувалося, що демонстрант є співробітником відомства кримінальної поліції Саксонії. Це спричинило резонанс у німецькому політикумі та суспільстві. Приміром, віце-прем'єр земельного уряду Саксонії соціал-демократ Мартін Дуліґ (Martin Dulig) різко розкритикував дії партнера по урядовій коаліції прем'єр-міністра землі Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) з партії ХДС.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що люди, які виходять на демонстрації, "мають рахуватися з тим, що їх зніматимуть ЗМІ".

Пізніше начальник дрезденської поліції попросив вибачення у телеканалу ZDF за дії своїх підлеглих.

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