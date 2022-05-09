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Німецька партія "Союз 90 / Зелені" („Зелені“)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелені".

"Союз 90/Зелені", або коротко "Зелені", є політичною партією в Німеччині. 1980-го року в західнонімецькому місті Карлсруе громадські активісти, які виступали проти атомної енергетики, проти забруднення довкілля та за гендерну рівність, заснували партію "Зелені". Другий етап розвитку пов'язаний з громадським рухом у НДР. 1993 року - вже після об'єднання Німеччини - відбулось об'єднання західнонімецьких "Зелених" та східнонімецької політичної партії "Союз 90", яку 1991 року утворили представники громадських ініціатив. Поступово "Союз 90/Зелені" набув політичної ваги - на місцевих та земельних рівнях з ними почали вступати в коаліцію соціал-демократи. Врешті-решт соціал-демократ Ґергард Шредер 1998 сформував перший в історії Німеччини червоно-зелений федеральний уряд. Тепер на місцевому та земельному рівнях практикуються навіть "чорно-зелені" коаліції.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії

ФРН та Індія поглиблюють співпрацю, попри розбіжності щодо Росії 02.05.2022

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Німецька політикиня Бек: Залишаю Київ у надії на поразку російських військ

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Новими співголовами партії "Союз-90/Зелені" стануть Рікарда Ланґ та Омід Нуріпур. Вони змінять на цих постах Анналену Бербок та Роберта Габека.
Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю 21.01.2022

Заборона поставок зброї до кризових регіонів прописана в коаліційній угоді нинішнього німецького уряду. Утім, останнім часом навіть всередині коаліції лунає дедалі більше закликів переглянути цю позицію.

У Німеччині знову зростають показники зараження коронавірусом

У Німеччині знову зростають показники зараження коронавірусом 06.01.2022

Тижневий коефіцієнт зараження SARS-CoV-2 становить 285,9 випадку на 100 тисяч жителів. За добу зафіксували 64340 нових випадків. Зелені закликають працювати віддалено.
У німецькій урядовій коаліції сперечаються щодо Північного потоку-2

У німецькій урядовій коаліції сперечаються щодо "Північного потоку-2" 22.12.2021

Між правлячими партіями у Німеччині посилюються суперечності щодо подальшої долі "Північного потоку-2". У разі нового витка агресії Росії проти України Зелені вимагають зупинити газогін, а в СДПН проєкт захищають.

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату

Уряд ФРН виділить 60 мільярдів євро на інвестиції у захист клімату 13.12.2021

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, представляючи бюджет, зазначив, що подібні вкладення необхідні та пропорційні.

Перша жінка на посаді глави МЗС Німеччини (13.12.2021) 13.12.2021

Анналена Бербок стала першою жінкою на посаді міністра закордонних справ Німеччини. У новому німецькому уряді вона займає найжорсткішу позицію щодо Кремля і "Північного потоку-2". Що про неї відомо?
Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії

Німецькі соціал-демократи на з'їзді обрали нове керівництво партії 11.12.2021

Співголовами СДПН на з'їзді партії обрали Ларса Клінґбайля та Саскію Ескен. Також новим генеральним секретарем партії обрано Кевіна Кюнерта.
В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду

В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду 08.12.2021

В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини, Зеленими та Вільною демократичною партією, міністерські посади порівну поділили чоловіки і жінки.

Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021)

Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021) 08.12.2021

У Німеччині офіційно починає роботу новий уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом. "Північний потік-2", постачання зброї, євроінтеграція і відносини з Росією - чого чекати Україні від нової влади ФРН?

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Як спалити сміттєву кризу? (відео)

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео) 07.12.2021

Сміттєспалювальні заводи розглядаються як зелені інновації. Це скорочує викиди метану і при цьому виробляється струм і тепло. Але чи справді ця технологія може вирішити проблему сміття на планеті?

Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення

Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення 06.12.2021

Члени партії "Союз-90/Зелені" схвалили участь у "світлофорній коаліції" з соціал-демократами та лібералами. Підписання коаліційної угоди очікується 7 грудня.
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