Німецька партія "Союз 90 / Зелені" („Зелені“)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Зелені".

"Союз 90/Зелені", або коротко "Зелені", є політичною партією в Німеччині. 1980-го року в західнонімецькому місті Карлсруе громадські активісти, які виступали проти атомної енергетики, проти забруднення довкілля та за гендерну рівність, заснували партію "Зелені". Другий етап розвитку пов'язаний з громадським рухом у НДР. 1993 року - вже після об'єднання Німеччини - відбулось об'єднання західнонімецьких "Зелених" та східнонімецької політичної партії "Союз 90", яку 1991 року утворили представники громадських ініціатив. Поступово "Союз 90/Зелені" набув політичної ваги - на місцевих та земельних рівнях з ними почали вступати в коаліцію соціал-демократи. Врешті-решт соціал-демократ Ґергард Шредер 1998 сформував перший в історії Німеччини червоно-зелений федеральний уряд. Тепер на місцевому та земельному рівнях практикуються навіть "чорно-зелені" коаліції.