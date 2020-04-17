 Німецька мережа універмагів подала до суду через закриття на карантин | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2020

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Економіка

Німецька мережа універмагів подала до суду через закриття на карантин

За підрахунками Galeria Karstadt Kaufhof, щотижня компанія недоотримує близько 80 мільйонів євро від товарообігу.

Універмаг мережі Galeria Karstadt Kaufhof

Універмаг мережі Galeria Karstadt Kaufhof

Німецька мережа універмагів Galeria Karstadt Kaufhof звернулася до суду через закриття її магазинів у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні та запроваджених через це обмежуючих заходів для жителів країни і для бізнесу. Про це у п'ятницю, 17 квітня, повідомили у Вищому адміністративному суді федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, інформує агенція dpa.

Згідно з повідомленням суду, влада федеральної землі має викласти свою аргументацію у даній справі. У суді також додали, що рішення за цією скаргою буде винесено не раніше наступного тижня.

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З наступного понеділка, 20 квітня, у Німеччині запроваджуються послаблення обмежувальних заходів для бізнесу, зокрема, дозволяється відновлення роботи магазинів, площа яких не перевищує 800 квадратних метрів. Утім, великі магазини, до яких належать універмаги Karstadt і Kaufhof, змушені й далі залишатися зачиненими. Через це бізнес й надалі нестиме величезні збитки.

За підрахунками Galeria Karstadt Kaufhof, щотижня компанія недоотримує близько 80 мільйонів євро від товарообігу. А до кінця квітня, з початку запровадження у ФРН обмежувальних заходів, сума недоотриманих коштів від збуту товарів перевищить пів мільярда євро. Загальна кількість працівників мережі складає понад 28 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у Німеччині з середини березня діють жорсткі карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. У країні закриті великі магазини, бари, театри, навчальні заклади тощо.   

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