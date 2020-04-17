Німецька мережа універмагів подала до суду через закриття на карантин

Німецька мережа універмагів Galeria Karstadt Kaufhof звернулася до суду через закриття її магазинів у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні та запроваджених через це обмежуючих заходів для жителів країни і для бізнесу. Про це у п'ятницю, 17 квітня, повідомили у Вищому адміністративному суді федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, інформує агенція dpa.

Згідно з повідомленням суду, влада федеральної землі має викласти свою аргументацію у даній справі. У суді також додали, що рішення за цією скаргою буде винесено не раніше наступного тижня.

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З наступного понеділка, 20 квітня, у Німеччині запроваджуються послаблення обмежувальних заходів для бізнесу, зокрема, дозволяється відновлення роботи магазинів, площа яких не перевищує 800 квадратних метрів. Утім, великі магазини, до яких належать універмаги Karstadt і Kaufhof, змушені й далі залишатися зачиненими. Через це бізнес й надалі нестиме величезні збитки.

За підрахунками Galeria Karstadt Kaufhof, щотижня компанія недоотримує близько 80 мільйонів євро від товарообігу. А до кінця квітня, з початку запровадження у ФРН обмежувальних заходів, сума недоотриманих коштів від збуту товарів перевищить пів мільярда євро. Загальна кількість працівників мережі складає понад 28 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у Німеччині з середини березня діють жорсткі карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. У країні закриті великі магазини, бари, театри, навчальні заклади тощо.