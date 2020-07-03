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Німецька консультативна група в Україні

Головною метою Німецької консультативної групи в Україні є підтримка та супровід економічних реформ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька консультативна група в Україні".

Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх

Німецький економіст: Відставка голови НБУ Смолія - негативний сигнал для всіх 03.07.2020

Відставка Якова Смолія з посади голови НБУ може мати негативний вплив на подальшу співпрацю з міжнародними кредиторами, застеріг в інтерв'ю DW експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.
Німецький експерт про уряд Гончарука: Економіка розвивається правильно

Німецький експерт про уряд Гончарука: Економіка розвивається правильно 17.01.2020

В Україні спекулюють про відставку уряду Олексія Гончарука. Натомість за перші чотири місяці роботи він досяг величезних успіхів, каже експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.
Німецькі радники підрахували втрати української економіки від блокади Донбасу

Німецькі радники підрахували втрати української економіки від блокади Донбасу 22.03.2017

Керівник Німецької групи радників в Україні Рікардо Джуччі вважає, що втрати української економіки від розриву зв'язків з Донбасом сягнуть 1,6 відсотка ВВП.

Блокада й відстрочення кредиту МВФ - шок для України, але не катастрофа

Блокада й відстрочення кредиту МВФ - шок для України, але не катастрофа 21.03.2017

Німецькі аналітики оцінили втрати української економіки від розриву зв'язків з Донбасом у 1,6 відсотка ВВП. Крім впливу на металургію та енергетику, блокада та перенесення траншу МВФ сприятимуть знеціненню гривні.
Німецький економіст: у Євросоюзі є попит на автозапчастини, виготовлені в Україні

Німецький економіст: у Євросоюзі є попит на автозапчастини, виготовлені в Україні 01.07.2016

DW розпитала керівника Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі, які переваги принесла Україні зона вільної торгівлі з ЄС.
Німецький експерт: кредит МВФ створює передумови для повернення інвесторів в Україну

Німецький експерт: кредит МВФ створює передумови для повернення інвесторів в Україну 11.03.2015

Кредит МВФ стабілізує економічну ситуацію і допоможе повернути інвесторів. Однак поки триває війна, великих інвестицій не буде, вважає Рікардо Джуччі з Німецької консультативної групи в Україні.
Німецький економіст: багато реформ в Україні можна провести швидко

Німецький економіст: багато реформ в Україні можна провести швидко 19.12.2014

Голова Німецької консультативної групи в Україні Рикардо Джуччі про те, де Києву взяти гроші, найнагальніші реформи та коли українці відчують позитивні наслідки перетворень.
Німецькі експерти: сектор малого й середнього бізнесу в Україні засмічений фірмами-шахраями

Німецькі експерти: сектор малого й середнього бізнесу в Україні "засмічений" фірмами-шахраями 07.11.2014

Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні гальмують бюрократичні бар'єри й дорогі кредити, наголошують у своєму дослідженні німецькі експерти. Утім, дрібні й середні підприємці теж намагаються обдурити державу.
Угода про асоціацію - жертва економічної азірівки?

Угода про асоціацію - жертва економічної "азірівки"? 26.11.2013

Призупинити роботу над угодою про асоціацію, мотивуючи це економічними чинниками, вельми короткозоро. Ціна євроінтеграції, названа Азаровим, спантеличила експертів, опитаних Deutsche Welle.
Дії Росії підтверджують правильність європейського вибору України

"Дії Росії підтверджують правильність європейського вибору України" 20.08.2013

Торгівельна війна з Україною – лише короткостроковий тиск, який не принесе Москві жодної користі. Таку думку у розмові з DW висловив голова Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі.
Німецький радник про кредит МВФ: «плану Б» бути не може

Німецький радник про кредит МВФ: «плану Б» бути не може 21.10.2011

25 жовтня в Україну прибуває місія МВФ. Переговори про відновлення кредитування будуть важкими. Однак «плану Б» - що робити, якщо кредиту не дадуть? – бути не може, наголошує німецький експерт Рікардо Джуччі.
Німецький експерт: «українські підприємці звикли до привілеїв»

Німецький експерт: «українські підприємці звикли до привілеїв» 15.11.2010

Скасування частини привілеїв для підприємців, які сплачують єдиний податок, є справедливим. Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловив експерт Німецької групи радників при уряді України Рікардо Джуччі.
Німецька група радників: Україні потрібен прагматичний уряд і солідний бюджет

Німецька група радників: Україні потрібен прагматичний уряд і солідний бюджет 09.02.2010

Завершення виборчої кампанії має принести Україні стабільність, необхідну для виходу з економічної кризи. Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловив експерт Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі.
Джуччі: передвиборчий популізм ставить подолання кризи під сумнів

Джуччі: передвиборчий популізм ставить подолання кризи під сумнів 01.10.2009

Стабілізація економіки під загрозою через популізм політиків. Передвиборча щедрість – головний ризик, який може завадити подоланню кризи, застерігає керівник Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі.
Рікардо Джуччі: Не можна витрачати більше грошей, ніж надходить

Рікардо Джуччі: "Не можна витрачати більше грошей, ніж надходить" 18.02.2009

Експерт Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі в інтерв’ю «Німецькій хвилі» пояснив причини затримки кредитного траншу МВФ і висловився за обов’язкове виконання Україною підписаних домовленостей.
Для порятунку України потрібен кредит від МВФ і бездефіцитний бюджет

Для порятунку України потрібен кредит від МВФ і бездефіцитний бюджет 24.10.2008

Кредит від Міжнародного валютного фонду допоможе уникнути глибокої кризи, вважає експерт Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі. Він привітав наміри зменшити соціальні витрати.
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