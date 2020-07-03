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Головною метою Німецької консультативної групи в Україні є підтримка та супровід економічних реформ.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Німецька консультативна група в Україні".
Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні гальмують бюрократичні бар'єри й дорогі кредити, наголошують у своєму дослідженні німецькі експерти. Утім, дрібні й середні підприємці теж намагаються обдурити державу.
Завершення виборчої кампанії має принести Україні стабільність, необхідну для виходу з економічної кризи. Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловив експерт Німецької консультативної групи в Україні Рікардо Джуччі.