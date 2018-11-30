Німецька компанія RWE постачатиме енергію в США

Американський енергопостачальник Georgia Power та німецький енергетичний концерн RWE уклали 30-річну угоду на постачання сонячної енергії у штаті Джорджія в США. Про це у RWE повідомили у середу, 6 листопада.

Згідно з повідомленням, електроенергію вироблятиме сонячна електростанція Broken Spoke, яка розпочне свою роботу наприкінці 2021 року. Потужність цієї станції має скласти до 200 мегаватт, і це найбільший проект RWE з виробництва сонячної енергії у США. Станція складатиметься з близько 650 тисяч модулів сонячних батарей.

RWE належить до найбільших виробників так званої "зеленої енергії" у світі. Одним із пріорітетних ринків для компанії зараз є США, де загальні потужності концерну складають близько 3,3 гігаватта. Додаткові станції з генерації вітрової та сонячної енергії, які RWE зараз будує у Сполучених Штатах, дозволять збільшити цей показник ще на 1,4 гігаватта, пише інформаційна агенція dpa.

У серпні цього року стало відомо, що RWE почала використовувати українські підземні сховища для зберігання природного газу.

Втім у Німеччині, попри успіхи у виробництві струму з відновлювальних джерел, діяльність концерну наштовхується на протести екологічних активістів. Так, у червні цього року представники організації Ende Gelände, що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики, перервали транспортування вугілля від кар'єра Гарцвайлер до електростанції, що належить RWE.