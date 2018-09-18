 Німецька книга в Україні: прогулянка Форумом видавців у Львові (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.09.2018

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Культура й стиль життя

Німецька книга в Україні: прогулянка Форумом видавців у Львові (фотогалерея)

На Львівському форумі видавців (25 Book Forum) представлені й нові для українського читача переклади з німецької художніх, публіцистичних, історичних та філософських творів. DW пропонує ознайомитися з деякими з них.

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Бов Б'єрґ, "Ауергаус"

    Підліткова антиутопія "Ауергаус" німецького письменника Бова Б'єрґа (справжнє ім'я - Рольф Беттхер) - історія шести підлітків, які вирішили не відживати вік за схемою "народження-школа-робота-смерть". Роман став бестселером, активно перекладався на інші мови та інсценізований багатьма театрами. Готується екранізація роману. Українською роман виданий видавництвом "Видавництво".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Роберт М. Зоннтаґ, "Сканери"

    Німецький письменник Мартін Шойбле, який пише під псевдонімом Роберт М. Зоннтаґ, описав у романі "Сканери" цифрове суспільство 2035 року. Це роман-антиутопія про схиблений на інформації світ, що знищує її паперові носії. 2013 року книга увійшла до переліку семи найкращих творів для юних читачів за версією Deutschlandfunk. Українською роман виданий видавництвом Discursus.

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Катя Брандіс, "Фристайлерка"

    Дія роману "Фристайлерка" розгортається у майбутньому, коли спортсмени задля досягнення найкращих результатів вдаються до технологічних удосконалень своїх тіл. Під час роботи над романом німецька письменниця та журналістка Катя Брандіс спостерігала за групою бігунів у центрі олімпійської підготовки. Її книжки неодноразово ставали бестселерами. Українською роман виданий видавництвом "#книголав".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Шарлотте Кернер, "Світлокопія"

    У молодіжному романі "Світлокопія" описується майбутнє, де стає можливим клонування людей. Це книжка про майбутні відкриття, до яких уже зараз варто готуватися, про питання біоетики, авторитаризм батьків, складні стосунки між поколіннями. Роман здобув світову популярність, у 2003 році був екранізований (фільм Blueprint). Українською фантастичний твір виданий "Видавництвом Старого Лева".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Гайнріх Фінн-Оле, "Руки розбійника"

    Гайнріх Фінн-Оле - німецький режисер та сценарист. Автор успішних сценаріїв, лауреат кількох престижних німецьких та міжнародних премій в галузі сценарію та літератури. "Руки розбійника" - перший його роман, що одразу здобув успіх. Роман про дружбу двох молодиків-відчайдухів і силу зв'язків, які складно змінити й дуже легко втратити. Українською книга вийшла в "Видавництві Старого Лева".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Петра Морсбах, "І раптом вже вечір"

    Події роману "І раптом вже вечір" письменниці Петри Морсбах розгортаються в Cанкт-Петербурзі, де мешкає попівська донька Люсі, яка прагне бути щасливою. Авторка, лауреатка багатьох німецьких літературних премій, описує 70 років радянської історії, втіленої в одній жіночій долі. Це спроба осмислення гуманітарної трагедії, спричиненої тоталітаризмом. Українською роман виданий "Видавництвом 21".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Дитрих Бонгеффер "Спротив і покора. Листи і нотатки з-за ґрат"

    Бонгеффер - знакова фігура лютеранської теології ХХ століття. Лютеранський пастор Дитрих Бонгеффер став учасником антинацистської змови. "Спротив і покора" - найповніша збірка листів, нотаток, поезій, проповідей і роздумів, написаних у 1943-1945 роки в берлінській в'язниці Теґель. Українською це свідчення духовної перемоги людини над безжальним режимом вийшло у видавництві "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Карл Шльоґель, "Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини"

    Карл Шльоґель - відомий німецький історик, спеціаліст зі Східної Європи, публіцист. Починаючи з 1960-х років, Шльоґель регулярно бував у СРСР. У книзі показано радянський побут з комуналками, чергами, дефіцитом, парадами, голосом диктора Левітана, ресторанною естрадою та викривається небезпечна суть тоталітаризму. Українською книга вийшла у виданні "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Томас Бремер, "Церква та імперія. Нариси історії російського православ'я"

    Доктор теології Томас Бремер - знаний німецький експерт з православ'я. З 1999 року на викладацькій роботі у Вестфальському університеті імені Вільгельма в Мюнстері. Це дослідження - авторське бачення церковної історії Росії, від давньої Русі й аж до сьогодення, взаємин між церквою та державою, ролі чернецтва, російської релігійності. Переклад праці українською вийшов у видавництві "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Вольфґанґ Шивельбуш, "Речі і люди. Есей про споживання"

    Вольфґанґ Шивельбуш - німецький філософ, публіцист та історик, відомий ментально-історичними працями. Лауреат літературних та наукових премій. Ця праця - про поняття споживання, яке дослідник виводить за межі вузького економічного контексту, і виявляє його філософські та навіть міфологічні зв'язки на рівні обміну речовин між людьми і речами. Українською виходить у "Видавництві Анетти Антоненко".

    Автор: Вікторія Прихід


  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Бов Б'єрґ, "Ауергаус"

    Підліткова антиутопія "Ауергаус" німецького письменника Бова Б'єрґа (справжнє ім'я - Рольф Беттхер) - історія шести підлітків, які вирішили не відживати вік за схемою "народження-школа-робота-смерть". Роман став бестселером, активно перекладався на інші мови та інсценізований багатьма театрами. Готується екранізація роману. Українською роман виданий видавництвом "Видавництво".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Роберт М. Зоннтаґ, "Сканери"

    Німецький письменник Мартін Шойбле, який пише під псевдонімом Роберт М. Зоннтаґ, описав у романі "Сканери" цифрове суспільство 2035 року. Це роман-антиутопія про схиблений на інформації світ, що знищує її паперові носії. 2013 року книга увійшла до переліку семи найкращих творів для юних читачів за версією Deutschlandfunk. Українською роман виданий видавництвом Discursus.

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Катя Брандіс, "Фристайлерка"

    Дія роману "Фристайлерка" розгортається у майбутньому, коли спортсмени задля досягнення найкращих результатів вдаються до технологічних удосконалень своїх тіл. Під час роботи над романом німецька письменниця та журналістка Катя Брандіс спостерігала за групою бігунів у центрі олімпійської підготовки. Її книжки неодноразово ставали бестселерами. Українською роман виданий видавництвом "#книголав".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Шарлотте Кернер, "Світлокопія"

    У молодіжному романі "Світлокопія" описується майбутнє, де стає можливим клонування людей. Це книжка про майбутні відкриття, до яких уже зараз варто готуватися, про питання біоетики, авторитаризм батьків, складні стосунки між поколіннями. Роман здобув світову популярність, у 2003 році був екранізований (фільм Blueprint). Українською фантастичний твір виданий "Видавництвом Старого Лева".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Гайнріх Фінн-Оле, "Руки розбійника"

    Гайнріх Фінн-Оле - німецький режисер та сценарист. Автор успішних сценаріїв, лауреат кількох престижних німецьких та міжнародних премій в галузі сценарію та літератури. "Руки розбійника" - перший його роман, що одразу здобув успіх. Роман про дружбу двох молодиків-відчайдухів і силу зв'язків, які складно змінити й дуже легко втратити. Українською книга вийшла в "Видавництві Старого Лева".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Петра Морсбах, "І раптом вже вечір"

    Події роману "І раптом вже вечір" письменниці Петри Морсбах розгортаються в Cанкт-Петербурзі, де мешкає попівська донька Люсі, яка прагне бути щасливою. Авторка, лауреатка багатьох німецьких літературних премій, описує 70 років радянської історії, втіленої в одній жіночій долі. Це спроба осмислення гуманітарної трагедії, спричиненої тоталітаризмом. Українською роман виданий "Видавництвом 21".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Дитрих Бонгеффер "Спротив і покора. Листи і нотатки з-за ґрат"

    Бонгеффер - знакова фігура лютеранської теології ХХ століття. Лютеранський пастор Дитрих Бонгеффер став учасником антинацистської змови. "Спротив і покора" - найповніша збірка листів, нотаток, поезій, проповідей і роздумів, написаних у 1943-1945 роки в берлінській в'язниці Теґель. Українською це свідчення духовної перемоги людини над безжальним режимом вийшло у видавництві "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Карл Шльоґель, "Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини"

    Карл Шльоґель - відомий німецький історик, спеціаліст зі Східної Європи, публіцист. Починаючи з 1960-х років, Шльоґель регулярно бував у СРСР. У книзі показано радянський побут з комуналками, чергами, дефіцитом, парадами, голосом диктора Левітана, ресторанною естрадою та викривається небезпечна суть тоталітаризму. Українською книга вийшла у виданні "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Томас Бремер, "Церква та імперія. Нариси історії російського православ'я"

    Доктор теології Томас Бремер - знаний німецький експерт з православ'я. З 1999 року на викладацькій роботі у Вестфальському університеті імені Вільгельма в Мюнстері. Це дослідження - авторське бачення церковної історії Росії, від давньої Русі й аж до сьогодення, взаємин між церквою та державою, ролі чернецтва, російської релігійності. Переклад праці українською вийшов у видавництві "Дух і літера".

  • Львівський форум видавців

    Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

    Вольфґанґ Шивельбуш, "Речі і люди. Есей про споживання"

    Вольфґанґ Шивельбуш - німецький філософ, публіцист та історик, відомий ментально-історичними працями. Лауреат літературних та наукових премій. Ця праця - про поняття споживання, яке дослідник виводить за межі вузького економічного контексту, і виявляє його філософські та навіть міфологічні зв'язки на рівні обміну речовин між людьми і речами. Українською виходить у "Видавництві Анетти Антоненко".

    Автор: Вікторія Прихід


   

DW.COM

Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

На Львівському форумі видавців (25 Book Forum) серед новинок - і нові для українського читача перекладені з німецької публіцистичні, історичні, філософські та художні твори. DW пропонує ознайомитися з деякими з них. (20.09.2018)  

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