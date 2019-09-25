 Німецька дочірня авіакомпанія Thomas Cook отримає кредит від держави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

Німецька дочірня авіакомпанія Thomas Cook отримає кредит від держави

Німецька авіакомпанія Condor, яка є "донькою" збанкрутілого туроператора Thomas Cook, після дозволу з боку Єврокомісії отримає кредит від держави.

Німецька авіакомпанія Condor є донькою збанкрутілого британського туроператора Thomas Cook

Німецька авіакомпанія Condor є "донькою" збанкрутілого британського туроператора Thomas Cook

Німецька авіакомпанія Condor, що належить до структури збанкрутілої британської туристичної компанії Thomas Cook, отримає від держави проміжний кредит на підтримку своєї діяльності розміром 380 мільйонів євро. Ця сума буде надана на шість місяців, йдеться в оприлюдненому у вівторок, 24 вересня, повідомленні авіакомпанії. Половину цих коштів виділить федеральна земля Гессен, де розташована штаб-квартира компанії.

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Фінансову допомогу, однак, має ще схвалити Єврокомісія. Щодо цього німецький уряд веде переговори з Брюсселем, заявив міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). За словами керівника Condor Ральфа Теккентрупа (Ralf Teckentrup), компанія є "здоровим та прибутковим підприємством", яке покаже в поточному році позитивний результат. Німецька "донька" Thomas Cook також має намір відкоремити свій бізнес від материнської компанії.

Нагадаємо, що британська туристична компанія Thomas Cook, яка була заснована ще 1841 року, 23 вересня оголосила про своє банкрутство та ліквідацію. Спроби отримати кошти від приватних інвесторів або фінансову допомогу від уряду Великобританії провалилися. Банкрутство туроператора заторкнуло 600 тисяч туристів у цілому світі.

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