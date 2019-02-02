 Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2019

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Економіка

Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW.

Швидко та якісно: як будують німці?

Швидко та якісно: як будують німці?

У багатьох німецьких містах нині гострий дефіцит житла. Настільки, що уряд ФРН зобов'язався профінансувати будівництво півтора мільйона помешкань у Німеччині загальною вартістю 6 мільярдів євро впродовж 4 років. Німецькі забудовники кажуть, що впораються з таким обсягом, мовляв, вони будують швидше та якісніше, ніж у багатьох інших країнах. У чому їхній секрет роботи? 

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Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині. (14.01.2019)  

Де в Німеччині є робота і доступне житло (відео)

У Німеччині нестача робочих рук. Уряд розробляє закон, щоб спростити приїзд іноземних спеціалістів. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де більш-менш доступні ціни на оренду житла? (30.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Для чого будинкам "енергетичні паспорти"? (10.01.2019)  

Як німці опалюють житло? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (14.11.2018)  

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Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW. 

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