Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

У багатьох німецьких містах нині гострий дефіцит житла. Настільки, що уряд ФРН зобов'язався профінансувати будівництво півтора мільйона помешкань у Німеччині загальною вартістю 6 мільярдів євро впродовж 4 років. Німецькі забудовники кажуть, що впораються з таким обсягом, мовляв, вони будують швидше та якісніше, ніж у багатьох інших країнах. У чому їхній секрет роботи?

