Німецька влада досягла компромісу щодо нового кліматичного пакета

Влада німецької федерації та федеральних земель досягла принципової угоди на складних переговорах щодо нового кліматичного пакета, підготовленого урядом ФРН. На переговорах, що тривали до ранку понеділка, 16 грудня, представники федеральної та земельної влади домовились про підвищення внесків транспортних компаній і житлового сектора за викиди CO2 з 10 до 25 євро за тонну з 1 січня 2021 року, повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела.

Крім того, буде знижений податок на додану вартість на залізничні перевезення з 1 січня 2020 року. Як компенсацію федеральним землям буде виплачено з 2021 до 2024 року в цілому 1,5 мільярда євро.

У переговорах брали участь, серед інших, прем'єр-міністри земель Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Гессен, Баварія, Північний Рейн-Вестфалія і Баден-Вюртемберг Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), Штефан Вайль (Stephan Weil), Фолькер Буфф'є (Volker Bouffier), Маркус Зедер (Markus Söder), Армін Лашет (Armin Laschet) і Вінфрід Кречманн (Winfried Kretschmann). Федеральна влада була представлена, зокрема, міністром фінансів Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і главою Відомства федерального канцлера Гельґе Брауном (Helge Braun). Вдень 16 грудня призначили нові переговори в рамках робочої групи, на яких будуть опрацьовані подальші деталі.

Бундесрат зможе затвердити кліматичний пакет

Таким чином, 20 грудня, як і планувалося, Бундесрат - представництво федеральних земель Німеччини - зможе ухвалити весь раніше затверджений Бундестагом пакет заходів, спрямованих на захист клімату.

29 листопада Бундесрат заблокував частину найбільшого до цього часу кліматичного пакета, заявивши про необхідність додаткового узгодження податкових змін. Йшлося про підвищення пільг (Entfernungspauschale, Pendlerpauschale), які індивідуально розраховуються за сумою транспортних витрат при поїздках з роботи і на роботу. Крім того, потрібно було домовитись про зниження ПДВ на міжміські залізничні перевезення і обсяг податкової підтримки, передбаченої для ремонту будівель з метою підвищення їх енергоефективності.

Великий пакет заходів щодо захисту клімату

15 листопада пакет кліматичних заходів схвалили в Бундестазі депутати з блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Законодавці затвердили цільові показники для скорочення викидів в атмосферу парникового газу CO2 в різних секторах. Йдеться, зокрема, про енергетику, транспорт, а також про сферу житлового будівництва.

До 2030 року Німеччина повинна на 55 відсотків скоротити обсяги своїх викидів двоокису вуглецю в порівнянні з 1990-м. Цей показник зараз складає 30 відсотків. До 2050 року ФРН належить повністю реалізувати стратегічну ініціативу Європейського Союзу і досягти вуглецевої нейтральності.

За тонну викидів CO2 транспортним компаніям і житловому сектору з 2021 року доведеться платити 25 євро. У 2025 році цей показник зросте до 35 євро, а пізніше буде коливатися в проміжку від 35 до 60 євро за тонну, в залежності від попиту і пропозиції на сертифікати, що дають право на емісію певного обсягу СО2.