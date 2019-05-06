 Німецька аферистка Сорокіна проведе до 12 років у в′язниці США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Німецька аферистка Сорокіна проведе до 12 років у в'язниці США

Анна Сорокіна, справа якої стала популярною темою для західних таблоїдів, отримала від чотирьох до 12 років ув'язнення.

Німецька аферистка із російським корінням Анна Сорокіна під час судового засідання

Німецька аферистка із російським корінням Анна Сорокіна під час судового засідання

28-річна громадянка Німеччини, дочка іммігрантів з Росії Анна Сорокіна проведе у в'язниці США від чотирьох до дванадцяти років через цілу низку махінацій, внаслідок яких вона заборгувала готелям, ресторанам та банкам близько 275 тисяч доларів. Відповідний вирок оголосили у четвер, 9 травня, у федеральному суді округу Манхеттен.

Суддя Даян Кісел при зачитуванні вироку зазначила, що вона була "вражена масштабом шахрайства звинуваченої".

Провина Сорокіної вважається доведеною за вісьмома пунктами звинувачення, що включає чотири випадки обкрадання, три крадіжки у великих розмірах і одну спробу посягання на чужу власність. За двома статтями обвинувачена виправдана. При цьому одне із виправдань стосується наймасштабнішого звинувачення у спробі обманом отримати більше одного мільйона доларів у City National Bank.

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Напередодні оголошення вироку Сорокіна коротко звернулася до суду, заявивши: "Я прошу вибачення за помилки, які я зробила". Її адвокат під час процесу доводив, що обвинувачена насправді не займалася шахрайством, а "відтягувала час", аби повернути борги, а сама Сорокіна є не аферисткою, а "амбіційною підприємницею".

У США Сорокіна діяла під псевдонімом Анна Делвой і удавала з себе багату спадкоємицю. Згідно з даними слідства, у 2016 та 2017 років роках вона підробляла чеки, не оплачувала борги, за допомогою підроблених документів намагалася отримати в банках кредит на 22 мільйони доларів. Вона повідомляла, що нібито має не менше 60 мільйонів євро на рахунках в європейських банках. Сорокіна розповідала про плани відкрити клуб для обраних з філіями в Лос-Анджелесі, Лондоні, Гонконзі і Дубаї.

Анна Сорокіна у 2007 році в 16-річному віці переїхала разом з батьками та молодшим братом в Німеччину з Росії. Вона закінчила школу в містечку Ешвайлер неподалік від кордону з Бельгією. Після цього батьки відправили її навчатися до Великобританії. Звідти вона спочатку перебралася до Парижа і пізніше, в 25-річному віці, до Нью-Йорка.

Історією Сорокіної зацікавилися в Голлівуді. Як повідомляють американські ЗМІ, продюсерка Шонда Раймс, відома як творець популярного телесеріалу "Анатомія пристрасті", планує зняти про неї серіал для компанії Netflix. В якості можливих претендентів на роль Сорокіної називають Дженніфер Лоуренс і Марго Роббі.

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