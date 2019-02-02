Нікол Пашинян: У Вірменії не було "кольорової" революції

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не бачить протиріч у зміцненні інтеграції в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та паралельному розвиткові більш тісних відносин із Євросоюзом. Про це він заявив у п'ятницю, 1 лютого, в ексклюзивному інтерв'ю DW. Терпиме ставлення Кремля до мирної революції у Вірменії навесні минулого року він пояснив принциповими відмінностями тих подій від так званих "кольорових" революцій.

"Ми не намагаємося сидіти на двох стільцях, у нас немає такої мети, - заявив вірменський прем'єр-міністр. - Євросоюз підтримує наші демократичні реформи і не ставить перед нами завдання зробити вибір між Євразійським економічним союзом і ЄС". Відносини Вірменії з обома цими міжнародними структурам, за його словами, абсолютно прозорі. "Ми не збираємося розвивати наші відносини з одним партнером на шкоду іншому партнерові", - пояснив Пашинян у розмові з DW.

Відповідаючи на запитання, чому Кремль, який, за оцінкою самого Пашиняна, не любить революцій, спокійно поставився до зміни влади в Єревані, співрозмовник DW категорично відмовився ставити події у Вірменії в один ряд з так званими "кольоровими" революціями. "У нашій революції не було жодного геополітичного контексту, - заявив він, - і не було ніякої іноземної сили, яка би брала участь і була залучена у наш внутрішньополітичний процес". При цьому Пашинян не уточнив, яку саме "іноземну силу" він має на увазі.

Перераховуючи на прохання DW завоювання вірменської революції, він заявив, що "головне досягнення в тому, що зараз Вірменія - демократична країна, у країні викорінена системна корупція, немає економічних монополій і всі громадяни рівні перед законом та реально вирішують долю влади".

Зустріч із Меркель

У Берліні, де цими днями перебуває Пашинян, відбулася його зустріч з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). За її результатами, глава німецького уряду зазначила, що "вірменському прем'єр-міністрові потрібні швидкі успіхи". Меркель додала, що минулого року обсяг торгівлі між ФРН та Вірменією зріс на 40 відсотків і що "це тільки початок". Берлін, за її словами, готовий і надалі допомагати новій владі в Єревані.

Також Меркель похвалила дії Пашиняна щодо вирішення проблеми Нагірного Карабаху. Вона привітала зустрічі, що відбулись між вірменським прем'єром та президентом Азербайджану, але наголосила, що вирішення проблеми регіону неможливе, якщо добру волю проявлятиме тільки одна сторона. Пашинян на це зазначив, що для вирішення проблеми Нагірного Карабаху потрібні не двосторонні, а багатосторонні зусилля. Він закликав Азербайджан допустити до участі у перемовинах представників Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, що у Вірменії 9 грудня відбулися позачергові парламентські вибори. Аби домогтися розпуску попереднього парламенту і провести дострокові вибори, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, котрий прийшов до влади у квітні 2018 року, подав у відставку. Після того парламент двічі не обрав прем'єра і, згідно з законодавством країни, був розпущений.

За підсумками позачергових виборів блок Нікола Пашиняна "Мій крок" отримав 88 мандатів із 132. Також до парламенту нового скликання пройшли партії "Квітуча Вірменія" і "Світла Вірменія", які зайняли 26 і 18 місць відповідно.