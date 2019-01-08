 Нікол Пашинян знову очолив уряд Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Нікол Пашинян знову очолив уряд Вірменії

Кандидатуру Пашиняна висунув блок "Мій крок". Новий уряд Вірменії має бути сформований протягом 15 днів.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Президент Вірменії Армен Саркісян у понеділок, 14 січня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром республіки, інформує агенція "Інтерфакс".

Кандидатуру Пашиняна висунув блок "Мій крок", що представляє парламентську більшість. Новий уряд Вірменії має бути сформований протягом 15 днів. Перша сесія парламенту Вірменії сьомого скликання призначена на 14 січня.

Нагадаємо, що у Вірменії 9 грудня відбулися позачергові парламентські вибори. Аби домогтися розпуску попереднього парламенту і провести дострокові вибори, прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, котрий прийшов до влади в квітні 2018 року, подав у відставку. Після того парламент двічі не обрав прем'єра і, згідно з законодавством країни, був розпущений.

За підсумками позачергових парламентських виборів блок Нікола Пашиняна "Мій крок" отримав у парламенті нового скликання 88 мандатів із 132-ох. Також у новий парламент Вірменії пройшли партія бізнесмена Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" і партія "Світла Вірменія", що зайняли 26 і 18 місць відповідно.

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