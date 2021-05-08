Нікола Стерджен

Британський прем'єр Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус. Симптоми COVID-19 не послаблювалися навіть за 10 днів після того, як стало відомо про зараження. У понеділок Джонсону стало особливо зле.