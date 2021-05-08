Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нікола Стерджен

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікола Стерджен". Нікола Стерджен є шотландською політикинею.

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії

Правляча партія оголосила про рекордну перемогу на виборах у Шотландії 08.05.2021

Глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про перемогу Шотландської національної партії на виборах. ШНП одержує 64 місця в шотландському парламенті.
Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже раз на покоління

Джонсон відмовляє Шотландії в новому референдумі, каже "раз на покоління" 03.01.2021

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон стверджує, що референдуми не мають об'єднавчої сили для країни, а тому повинні відбуватися раз на покоління.
Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС

Глава уряду Шотландії хоче незалежності від Лондона і обіцяє швидкий вступ до ЄС 18.12.2020

Очільниця шотландського уряду Нікола Стерджен не сумнівається у результатах референдуму про незалежність Шотландії та обіцяє швидкий вступ у ЄС. Для проведення голосування потрібна згода Лондона.
Очільниця уряду Шотландії впевнена, що регіон здобуде незалежність

Очільниця уряду Шотландії впевнена, що регіон здобуде незалежність 28.11.2020

За словами очільниці шотландського уряду Ніколи Стерджен, ідею незалежності зараз підтримує більшість жителів Шотландії. Вона наполягає на проведенні ще одного референдуму.
У Шотландії зробили безплатними засоби гігієни для жінок під час менструації

У Шотландії зробили безплатними засоби гігієни для жінок під час менструації 25.11.2020

Шотландія першою у світі закріпила на законодавчому рівні право жінок на отримання безкоштовних гігієнічних продуктів.
У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих

У Шотландії зійшов з рейок потяг: троє загиблих 12.08.2020

На сході Шотландії зійшов з рейок потяг. Унаслідок аварії загинули три людини, шестеро осіб ушпиталено.
Британський прем'єр Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус

Британський прем'єр Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус 07.04.2020

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус. Симптоми COVID-19 не послаблювалися навіть за 10 днів після того, як стало відомо про зараження. У понеділок Джонсону стало особливо зле.
Джонсон відмовив Шотландії у новому референдумі щодо незалежності

Джонсон відмовив Шотландії у новому референдумі щодо незалежності 14.01.2020

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму щодо незалежності. За його словами, попередній референдум у 2014 році був заявлений як "єдиний у поколінні".

Тисячі шотландців вийшли на марш за незалежність від Великобританії

Тисячі шотландців вийшли на марш за незалежність від Великобританії 02.11.2019

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен закликала до незалежності від Великобританії. В Глазго на демонстрацію вийшли близько 20 тисяч людей.
Тисячі людей вийшли на марш за незалежність Шотландії в Единбурзі

Тисячі людей вийшли на марш за незалежність Шотландії в Единбурзі 05.10.2019

Учасники маршу вимагали проведення ще одного референдуму щодо незалежності Шотландії, оскільки більшість шотландців проголосували проти Brexit.
Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС

Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС 30.07.2019

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон дотримується курсу на вихід з ЄС без угоди. У Шотландії продовжують підготовку до нового референдуму про незалежність.
Стерджен обстоює право Шотландії обрати свій шлях

Стерджен обстоює право Шотландії обрати свій шлях 28.04.2019

Парламентська система Великобританії не функціонує належним чином, тож Шотландії потрібно робити власний вибір щодо свого майбутнього, вважає лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен.
Підтримка незалежності Шотландії зросла до максимуму за чотири роки

Підтримка незалежності Шотландії зросла до максимуму за чотири роки 27.04.2019

Соціологи вказують на зростання кількості прихильників незалежності Шотландії від Великобританії до 49 відсотків. Цей показник - найвищий за останні чотири роки.
Шотландія хоче до 2021 року провести ще один референдум щодо незалежності

Шотландія хоче до 2021 року провести ще один референдум щодо незалежності 24.04.2019

Шотландія має провести референдум щодо незалежності до завершення повноважень чинного парламенту, заявила перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен.

В Единбурзі десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність Шотландії

В Единбурзі десятки тисяч людей вийшли на марш за незалежність Шотландії 06.10.2018

Шотландські націоналісти вимагають другого референдуму про незалежність, який британський парламент обіцяє заблокувати. Національна партія Шотландії розпочинає свій з'їзд.
Лідерка Шотландії закликає до ширшої підтримки незалежності регіону

Лідерка Шотландії закликає до ширшої підтримки незалежності регіону 09.06.2018

На сьогодні потрібно зосередитися не на даті проведення нового референдуму щодо незалежності від Великобританії, а на посиленні підтримки ідеї незалежності регіону, вважає голова уряду Шотландії Нікола Стерджен.
Інші статті