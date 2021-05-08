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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікола Стерджен". Нікола Стерджен є шотландською політикинею.
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Прем'єр Великобританії Борис Джонсон потрапив до реанімації через коронавірус. Симптоми COVID-19 не послаблювалися навіть за 10 днів після того, як стало відомо про зараження. У понеділок Джонсону стало особливо зле.